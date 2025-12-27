太魯閣威士忌榮登金馬 攜手電影人共飲花蓮風情

太魯閣煙燻威士忌是今年收藏花蓮風味紀念最具特色的饋贈禮品。(記者林中行攝)

記者林中行／花蓮報導

第六十二屆金馬獎剛落幕，挾著金馬獎光環的太魯閣煙燻威士忌，這個來自花蓮在地品牌的威士忌，擁有超過五十年的釀酒工藝，並結合本土威士忌與高粱酒生產技術，二十七日在花蓮舉行上市記者會。

太魯閣煙燻威士忌行銷總監簡佑樺表示，這瓶源自花蓮限量的 Regal Canyon 太魯閣煙燻威士忌，透過煙燻與木質層次，講述台灣山海交會之地太魯閣的深沉與壯麗，將「地理記憶、品味敘事、藝術語彙」融為一體的文化淬鍊，品飲一口風土引領你走上一段煙霧中的旅程。

廣告 廣告

簡佑樺指出，太魯閣煙燻威士忌公司成立於一九八二年，是目前花東地區最大民營蒸餾酒製造廠，更榮獲經濟部技術處東部環境建構計畫輔導區域標竿企業及花蓮縣政府企業創新計畫（SBIR）創新技術輔導企業

該酒廠位於花蓮七星潭與花蓮空軍基地間，水質純淨無汙染，擁有五十年釀酒技術，過去以生產高粱主為主，此次特別結合本土威士忌與高粱酒生產技術，致力打造出具有收藏價值的精品酒。

簡佑樺強調，公司講究創新與傳統融合，將現代技術與古老的釀酒工藝結合，打造出符合現代人需求且保留傳統精髓的高品質酒品，秉持著「品質穩定、風味均一、口感柔順」原則，嚴選花東優質原料，建立花蓮全自動化生產線，以確保每一瓶酒都能達到最佳品質。

此次，太魯閣煙燻威士忌特別以來自艾雷島的泥煤威士忌技法，以其獨特的風味和濃烈的煙燻香氣聞名，酒精濃度達百分之四十九點一，具有高達四十的PPM值。

簡佑樺表示，太魯閣煙燻威士忌帶有泥土、紅棗甜味、皮革味和溫暖的煙燻鹹感，它的香氣清新純淨就像太魯閣山上的空氣甜美、令人陶醉，口感則是太平洋海風鹹香與微妙柑橘果香與煙燻滋味，帶有甜韻和厚實的風味尾韻綿延不絕的獨特風味。

簡佑樺指出，為了讓太魯閣煙燻威士忌讓品飲者體驗到台灣各地自然景觀的美，更以「N24°09′ / E121°36′」座標作為該酒身份，酒標結合抽象山海線條與東西橫貫公路太魯閣牌樓座標意象，融入藝術感與空間延伸，是今年收藏花蓮風味紀念最具特色的饋贈禮品，目前在花蓮車站阿美麻糬專賣。（警語：開車不喝酒）