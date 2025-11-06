太魯閣峽谷藝術音樂季十五日太魯閣臺地登場

「二０二五太魯閣峽谷藝術音樂季」今年邀請到樂興之時管絃樂團及太魯閣好聲音徵選第一名得主蔡佳欣參與演出，令人期待。(太管處提供)

記者林中行／花蓮報導

「二０二五太魯閣峽谷藝術音樂季」將於十一月十五日在太魯閣臺地登場，今年以「攜‧守太魯閣」為主題，邀請到樂興之時管絃樂團、一點草木及第二屆太魯閣好聲音徵選第一名的得主等多個在地樂舞團體演出，更有一整天的文化市集。

太管處長劉守禮表示，太管處每年秋天都會舉辦太魯閣峽谷音樂節，邀請國內及花蓮在地知名的音樂團體到太魯閣戶外演出，觀眾可以在太魯閣山水美景中席地而坐，聆聽音樂欣賞美景，希望大家透過音樂的引領體驗太魯閣之美。

他指出，今年活動主題是「攜‧守太魯閣」，「攜」是邀請、連結，「守」是承諾、守護，象徵太管處更積極跟在地居民攜手一起守護震後的太魯閣與家園，也召喚更多民眾一起參與。

太管處表示，十五日當天上午場將有聲子樂集、兒路創作藝術工寮、太魯閣族歌手一好．屴夯表演，下午則是樂興之時管絃樂團、一點草木排笛及瑪大藝術恆舞集，還有今年第二屆太魯閣好聲音徵選第一名的得主蔡佳欣與樂興之時管絃樂團合作演出。

樂興之時管絃樂團總監江靖波表示，睽違十五年再回到太魯閣演出，特別為震後的太魯閣規劃「洄瀾興樂 GO! Taroko!!」主題音樂演出，今年樂興之時的演出將透過四個音樂段落書寫太魯閣的壯闊發展史。

江靖波指出，整場音樂會猶如一首具起承轉合的交響曲，從峽谷的形成、景觀的壯麗、經風雨歷挑戰、到眾志成城重現榮耀，以樂敘事帶領觀眾深省這片土地的美麗與堅韌，讓所有人帶著滿滿悸動，感受「洄瀾興樂」的力量！

太管處指出，除音樂舞蹈演出外，太管處也與秀林鄉公所合辦文化市集，規畫多元美食與工藝攤位，邀請在地文創工坊與小農展售工藝與農特產品，讓大家可以在欣賞音樂的同時品味在地風情。