太魯閣峽谷藝術音樂季 今年樂興之時管絃樂團及多個在地團體擔綱演出

「二0二五太魯閣峽谷藝術音樂季」主場音樂會將於十一月十五日在太魯閣臺地登場，今年以「攜‧守太魯閣」為主題，邀請到樂興之時管絃樂團、一點草木及第二屆太魯閣好聲音徵選第一名的得主等多個在地樂舞團體演出，也安排一整天的文化市集。

六日在太魯閣臺地將舉辦太魯閣峽谷藝術音樂季活動記者會，太管處長劉守禮邀請大家十一月十五日到太魯閣臺地聽音樂、逛市集（見圖）。並說出，今年的活動和往年略有不同，將原本一天的音樂節改為系列音樂季，從八月起到十月，每個月都有二場較小型的演出，也邀請在地文創工作者與小農到場設攤參與，而十一月十五日則是規模最大的主場活動。

太管處長劉守禮表示，太管處每年秋天都會舉辦太魯閣峽谷音樂節，邀請國內及花蓮在地知名的音樂團體到太魯閣戶外演出，觀眾可以在太魯閣山水美景中席地而坐，邊聽音樂邊賞美景，希望大家透過音樂的引領體驗太魯閣之美。他指出，今年的活動主題是「攜‧守太魯閣」，「攜」是邀請、連結，「守」是承諾、守護，象徵太管處更積極跟在地居民攜手一起守護震後的太魯閣與家園，也召喚更多民眾一起參與。

太管處表示，十一月十五日當天上午場將有聲子樂集、兒路創作藝術工寮、太魯閣族歌手一好．屴夯表演，下午則是樂興之時管絃樂團、一點草木排笛及瑪大藝術恆舞集，還有今年第二屆太魯閣好聲音徵選第一名的得主蔡佳欣與樂興之時管絃樂團合作演出。其中樂興之時管絃樂團將出動三十人編制的配置演出一二0分鐘，精彩可期。

樂興之時管絃樂團江靖波總監表示，睽違十五年再回到太魯閣演出，特別為震後的太魯閣規劃「洄瀾興樂 GO! Taroko!!」主題音樂演出，今年樂興之時的演出將透過四個音樂段落書寫太魯閣的壯闊發展史，猶如一首具起承轉合的交響曲，從峽谷的形成、景觀的壯麗、經風雨歷挑戰、到眾志成城重現榮耀，以樂敘事帶領觀眾深省這片土地的美麗與堅韌，讓所有人帶著滿滿悸動，感受「洄瀾興樂」的力量！

除音樂舞蹈演出外，太管處也與秀林鄉公所合辦文化市集，規畫多元美食與工藝攤位，邀請在地文創工坊與小農展售工藝與農特產品，讓大家可以在欣賞音樂的同時品味在地風情。現場並設有「族服體驗」、「打卡集點送好禮」及「DIY手作」等互動活動，讓活動更豐富有趣。為了方便大家前來參加活動，太管處則安排免費接駁專車，活動當天上午八時三十分到下午十八時，往返新城車站和太魯閣之間，讓大家交通免煩惱。

劉處長指出，由於十月中旬立霧溪燕子口附近出現堰塞湖，在林保署及許多機關的合作下，堰塞湖的危機已經解除，不影響十一月十五日登場的主場活動。但原定十月二十五日及二十六日的文化展演，則因堰塞湖改在十一月八日及九日舉辦，這二天將上場表演的是原民歌手Lawa吳采蓁、第二屆太魯閣好聲音冠軍蔡佳欣、出谷的人、一好．屴夯、瑪大藝術恆舞集等團體，同時也安排文化市集，歡迎大家來搶先欣賞精彩的演出。

劉處長強調，0四0三地震後，儘管太魯閣國家公園仍有不少景點和步道還在整修中，但也正推行山海聚落小旅行，聽完音樂會更推薦大家到太魯閣周邊的富世、新城、三棧和崇德等幾個兼具自然美景和人文特色的社區，安排半天或1天的山海社區小旅行，相信身心會更充實飽滿。

太管處特別提醒，太魯閣峽谷藝術音樂季是大型的戶外音樂會，聽眾都是席地而坐，請大家儘量穿著輕便舒適的服裝，可以自備地墊、水壺、帽子、雨衣、防曬用品等備用，而當天太魯閣遊客中心簡報室影片也會暫停播放。更多活動資訊請上太魯閣國家公園管理處官網或臉書粉絲頁查詢。