太魯閣峽谷藝術音樂季 15日太魯閣台地登場
〔記者王錦義／花蓮報導〕「2025太魯閣峽谷藝術音樂季」主場音樂會將於11月15日在太魯閣台地登場，今年以「攜．守太魯閣」為主題，邀請到「樂興之時」管絃樂團、一點草木及第2屆太魯閣好聲音徵選第一名的得主等多個在地樂舞團體演出，也安排一整天的文化市集。太魯閣國家公園管理處邀請大家到太魯閣台地聽音樂、逛市集。
去年0403地震加上後續颱風重創太魯閣園區許多步道，上月又發生堰塞湖事件，太魯閣地區的觀光受到衝擊。太管處長劉守禮說，今年活動主題是「攜．守太魯閣」，「攜」是邀請、連結，「守」是承諾、守護，象徵太管處更積極跟在地居民攜手一起守護震後的太魯閣與家園，也召喚更多民眾一起參與。
劉守禮說，目前太魯閣已經逐漸復甦，遊客也逐漸回復到地震前數量，儘管太魯閣國家公園仍有不少景點和步道還在整修中，但也正推行山海聚落小旅行，聽完音樂會更推薦大家到太魯閣周邊的富世、新城、三棧和崇德等幾個兼具自然美景和人文特色的社區，安排半天或1天的山海社區小旅行，相信身心會更充實飽滿。
太管處表示，15日當天上午場將有聲子樂集、兒路創作藝術工寮、太魯閣族歌手一好．屴夯表演，下午則是樂興之時管絃樂團、一點草木排笛及瑪大藝術恆舞集，還有今年第二屆太魯閣好聲音徵選第一名的得主蔡佳欣與樂興之時管絃樂團合作演出。其中「樂興之時」管絃樂團將出動30人編制的配置演出120分鐘，精采可期。
樂興之時管絃樂團總監江靖波說，睽違15年再回到太魯閣演出，特別為震後的太魯閣規畫「洄瀾興樂 GO! Taroko!!」主題音樂演出，今年演出將透過4個音樂段落書寫太魯閣的壯闊發展史，猶如一首具起承轉合的交響曲，從峽谷的形成、景觀的壯麗、經風雨歷挑戰、到眾志成城重現榮耀，以樂敘事帶領觀眾深省這片土地的美麗與堅韌，讓所有人帶著滿滿悸動，感受「洄瀾興樂」的力量！
太管處也與秀林鄉公所合辦文化市集，規畫多元美食與工藝攤位，邀請在地文創工坊與小農展售工藝與農特產品，讓大家可以在欣賞音樂的同時品味在地風情。現場並設有「族服體驗」、「打卡集點送好禮」及「DIY手作」等互動活動，讓活動更豐富有趣。為了方便大家前來參加活動，太管處則安排免費接駁專車，活動當天上午8時30分到下午18時00分，往返新城車站和太魯閣間。
太管處特別提醒，太魯閣峽谷藝術音樂季是大型的戶外音樂會，聽眾都是席地而坐，請大家盡量穿著輕便舒適的服裝，可以自備地墊、水壺、帽子、雨衣、防曬用品等備用，而當天太魯閣遊客中心簡報室影片也會暫停播放。更多活動資訊請上太魯閣國家公園管理處官網或臉書粉絲頁查詢。
