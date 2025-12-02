太魯閣晶英發出「秋日冬境」邀請函 邀您一起迎接山谷最美季節







太魯閣晶英酒店在峽谷環抱下，近距離享受大自然風貌圖。圖／太魯閣晶英酒店提供

旅遊經 洪書瑱報導

太魯閣的山林換上了秋冬的顏色，民眾在歲末年初之際，想至花蓮太魯閣，一起迎接山谷最美季節的美色嗎？位於山岳型國家公園內的「太魯閣晶英」，即日起推出「秋日冬境」住房專案，邀請旅人造訪峽谷親近自然，山嵐客房一泊一食 8,250 元起、行館儷人客房 11,880 元起。飯店也為旅客備妥「森・雙人散步野餐籃」，每組980元，內含太魯閣限定「山禾釀蜂蜜氣泡小米酒」與八款以花蓮在地食材精緻製作的點心，搭配主打環境永續的台灣品牌 Outdoor Nation萬用毯以及散步靈感小卡與繪畫明信片，為房客的山林漫步行程增添儀式感。



太魯閣晶英酒店微醺蒔光提供遠慕21年HEATHER VALLEY三桶熟成威士忌以及多樣點心予房客享用。圖／太魯閣晶英酒店提供





太魯閣晶英酒店「秋日冬境」住房專案，旅人可以選擇舒適的山嵐客房，享受衛斯理餐廳精心準備的在地風味餐點，或是入住行館，在專屬的交誼廳空間休息、細品輕食與飲品。每日傍晚，飯店都會在大廳藝廊舉辦「微醺蒔光」，房客可以享用現做爆米花搭配紅白酒、特製調飲以及期間限定的遠慕21年HEATHER VALLEY三桶熟成威士忌。



太魯閣晶英酒店「森‧漫遊雙人外帶野餐」每組980元。搭配雙人份餐點﹑Outdoornation 萬用毯等。圖／太魯閣晶英酒店提供





除了享受飯店的悠閒時光，太魯閣晶英酒店也規劃了一系列貼近自然的深度體驗。如：「森‧漫遊雙人外帶野餐」提供旅客在山林間享用餐點的選擇，每組980元，內容包含太魯閣限定蜂蜜氣泡小米酒，以及西寶高麗菜飯糰、綜合蔬菜乾、堅果果乾、手工鮮果醬布蕾杯、馬告鳳梨酥、瑪德蓮蛋糕、榛果蛋白霜與竹炭木紋吐司等以在地食材製作的點心。野餐組另附台灣品牌 Outdoor Nation的萬用毯，採天然印染與雙面編織設計，可作為野餐墊或披肩使用，飯店還特別設計「散步靈感小卡」讓旅客自行挑選，為散步行程增添趣味，喜歡塗鴉或用文字記錄心情的旅人也可以使用飯店準備的明信片與畫筆，記錄下與大自然互動的難得體驗。









太魯閣晶英酒店周遭有許多值得探訪的景點與步道，特別推薦可同時體驗自然、生態與文化特色的塔比多步道。圖／太魯閣晶英酒店提供





另外，還有深受旅客喜愛的「太魯閣野學堂」活動，由故事員帶領前往西寶國小秘境，探索森林小學的豐富林相並體驗原住民傳統射箭技藝。而 DIY 「永續工作坊」則是邀請旅人親手製作「獨居蜂旅館」，透過動手參與了解生態保育的重要性，讓旅行成為兼具教育與永續意義的行動。相關活動皆可提前預約、報名。





而選擇太魯閣晶英酒店「秋日冬境」住房專案，還有另一個福利，凡入住前預訂衛斯理餐廳晚餐或沐蘭SPA按摩療程另享九折優惠。





※.禁止酒駕，酒後不開車安全有保障、未滿18歲禁止飲酒