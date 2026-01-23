太魯閣櫟取代百年老榕樹 重拾老街記憶

一棵老樹延續地方信仰、還有濃厚的在地情感，花蓮富里鄉，有一顆陪伴鄉民長大的大榕樹，日前因病移除了，最近重新種下一棵大樹，希望延續老樹精神，而且，重新種下的樹木是台灣原生種，更是在地子弟捐贈的。

在大樹下聯繫鄰里情誼，是過去許多長輩的日常。在花蓮富里鄉，百年歷史的土地公廟前，就有這麼一顆百歲老榕樹，不過因病和風災影響，公所只得忍痛移除，也讓許多鄉親感到不捨。富里民眾 葉秀娥：「人家一講說 富里的榕樹下，人家一下就知道了，我孫子現在10幾歲了，每次回來都問說，阿婆 這樹怎麼不見了，乾掉 死掉了沒辦法，(心裡)很像空空的(很捨不得)。」

說起這棵樹的歷史，不僅與時代背景有關，就連詩人葉日松也曾為它寫詩創作。詩人葉日松的侄兒 葉佳祺：「以前日本時代 聽老人家他們口述，是說這裡以前是官方跟民間，他們就是以放牧為界，在這邊地方就插了，一個榕樹枝 在這邊 作為界線，到最後發展成這是，我們富里最熱鬧的一個中心。」

「國泰民安 風調雨順。」

老榕樹雖然已經挖除，不過為了延續鄉里的這份情感，就有民眾捐出了一株地方原生種，樹齡約30年的太魯閣櫟。捐樹民眾 彭仁丁：「很榮幸大家能夠幫我，也幫富里 大家種這棵樹，讓它具有比較代表性的樹種，成為全台灣有可能是，唯一是太魯閣櫟的土地公廟，希望大家能夠有空可以來看看這棵樹。」

富里鄉長 江東成：「大約高度有8公尺以上的太魯閣櫟，這個是非常地珍貴，它培養得非常地久，這個地方 讓這個樹種 慢慢茁壯，成為我們日後好乘涼，好聚集 好人文聚會的地方。」

世代要傳承，廟前的大樹，也要接棒，讓鄉親的聚會中心，恢復往日榮景。

