太魯閣燕子口堰塞湖消失了 台8線中橫公路今17時開放通行

【記者李光濱／花蓮報導】太魯閣燕子口堰塞湖壩體今天溢流水道大量沖刷後已消失，公路局表示，台8線中橫公路魯丹橋淹水情況解除，預計今天下午5時開放通行。

太魯閣國家公園燕子口遊憩區10月17日邊坡崩塌阻塞立霧溪河道形成堰塞湖，中橫公路台8線175.5k靳珩隧道遭溢淹，今天上午堰塞湖經引流後壩體如預期潰散，堰塞湖湖水下降後隨即消失，台8線175k~176k路段(含靳珩隧道及魯丹橋)已無溢淹情形，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段確認立霧溪水位降低無安全疑慮後，搶修人員機械立即共同前往現場，展開設施巡檢及路面淤泥清除與清洗作業。

公路局預估今日17時開放通行後，隨即恢復台8線中橫公路東段原有管制措施(天祥~太魯閣日間5時段放行，關原至太魯閣夜間道路封閉），太魯閣工務段搶修團隊提醒用路人，行經災害路段仍需小心行駛、注意安全。

中橫公路靳珩隧道水位已退去。公路局提供

公路局籲請用路人，山區道路地震、颱風過後及豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

