太魯閣牌樓修復又被撞 主體結構初判未受損

（中央社記者張祈花蓮縣10日電）太魯閣牌樓「東西橫貫公路」字體前年遭工程車撞損，今天上午11時許，1輛台電承包商車輛疑未注意高度警示，撞到正在修復的牌樓工架。太管處初步確認，牌樓主體結構未受損，將追究後續責任。

太魯閣國家公園民國113年11月4日進行颱風康芮災後修復期間，1輛清運樹枝落葉的大卡車行經太魯閣牌樓，因吊桿沒有收妥，撞壞牌樓橫梁，導致「東西橫貫公路」字體掉落，工程直到去年11月才順利發包施工，預計今年3月完工。

牌樓修復工程正在進行，今天上午11時許又被工程車撞上，造成施工用工架嚴重變形，肇事車輛在現場配合警方調查。

太魯閣國家公園管理處表示，肇事車輛為台電承包商施工板車，載運怪手行經牌樓時，疑似未注意高度限制及告警牌示，撞擊正在維修的施工構台，詳細肇事原因仍待警方釐清。

太管處派員勘查及初步評估，構台支架變形嚴重，需拆除重整，所幸牌樓主體結構，包括梁柱、屋瓦等，暫未發現新增損傷，修復工程用的混凝土灌漿模板，也未受損。

太管處表示，現場已採取圍籬區隔，明天將進行更詳細確認及評估，待警方蒐證結束後，儘速移除受損施工架並重建，因意外造成的損壞與工程延宕，將於評估報告出爐後，依法向肇事單位追究相關賠償責任。

太管處呼籲，「東西橫貫公路牌樓」為重要文化資產，大型車輛行經該路段務必遵守高度及限速限制，後續將評估強化現場告示及導引系統，確保文化資產與用路人的共同安全。（編輯：黃世雅）1150110