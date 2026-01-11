太魯閣牌樓修復工程遭撞損 初步評估主體結構未受損 太管處追究後續責任

台電承包商之施工版車載運怪手行經中橫牌樓時，疑似未注意高度限制及警告牌示，直接撞擊正在進行維修工程之施工構台（見圖）。撞擊發生後，現場施工架發生嚴重變形，肇事車輛已於現場配合警察到場調查及筆錄製作，詳細肇事原因及違規事宜由警方進一步釐清。

事件發生後，太管處立即派員赴現場進行勘查與初步評估，重點如下：

施工構台狀況：經近距離勘驗，構台支架受撞擊後呈現向內拉扯變形（呈八字型），損壞情況嚴重，需拆除重整。

牌樓主體結構：根據初步目視判斷，牌樓之樑柱、屋瓦等主體部分暫無發現新增損傷。

工程模板狀況：修復工程所使用之混凝土灌漿模板，初步觀察亦未受損。

為確保牌樓結構安全，今、明日再進行更詳細的確認及評估；待警方蒐證結束後，會儘速移除受損施工架並重建，以利後續修復工程推進。針對本次意外造成的損壞與工期延宕，太管處將於評估報告出爐後，依法向肇事單位追究相關賠償責任。

太管處長劉守禮表示，現場已立即採取圍籬阻隔及安全管制措施，嚴防二次損傷並全力維護遊客安全。由於「東西橫貫公路牌樓」為重要文化資產，太管處再次強烈呼籲，大型車輛行經該路段務必遵守高度及限速限制；後續將評估強化現場告示及導引系統，以確保文化資產與用路人的共同安全。