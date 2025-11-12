太魯閣牌樓修復17日起施工 不影響通行

太魯閣牌樓預計自十七日起進行施工，不影響十五日音樂季活動進行。(太管處提供)

記者林中行／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處十二日表示，太魯閣牌樓前因園區風災復原工作意外受損，採購過程經數度流標終於發包成功，太管處為盡速恢復太魯閣牌樓風貌，預計自十七日起進行施工。

太管處表示，本案工期為一百二十日曆天，施工期間不會影響人車通行，但為確保工程順利進行及人員安全，請駕駛人及遊客行經此路段時務必減速慢行，並配合現場指揮人員引導，勿在牌樓周邊逗留。

另外，「二０二五太魯閣峽谷藝術音樂季」十五日即將在太魯閣臺地登場，太管處將提供接駁專車，免費接送參加峽谷音樂節的民眾往返新城車站與太魯閣臺地之間，方便大家到太魯閣臺地欣賞精彩的演出。

廣告 廣告

太管處指出，今年的太魯閣峽谷藝術音樂季有上、下午各一場，上午十時起聲子樂集、太魯閣族的兒路創作藝術工寮、一好‧屴夯將率先登場。

下午場從二時開始，先由瑪大藝術恆舞集開場，緊接著一點草木的排笛演奏，而樂興之時管絃樂團則是重頭戲，將有滿滿二小時演出，而今年太魯閣好聲音甄選第一名的蔡佳欣(Kirby)將與樂興之時管絃樂團合作。

太管處強調，為方便大家參加活動，十五日上午八時三十分起到下午六時，將有免費接駁專車接送民眾往返新城車站到太魯閣臺地之間，從新城車站開車後，中途加停富世的太魯閣工務段及太魯閣口，方便搭乘公車的民眾轉乘。

當天為了演出的需求，太魯閣臺地從上午八時至下午六時將進行交通管制，禁止汽、機車進入，大家可以搭火車、公車或開車到新城車站轉搭接駁車。