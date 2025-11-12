太魯閣牌樓修復17日起施工 不影響通行
記者林中行／花蓮報導
太魯閣國家公園管理處十二日表示，太魯閣牌樓前因園區風災復原工作意外受損，採購過程經數度流標終於發包成功，太管處為盡速恢復太魯閣牌樓風貌，預計自十七日起進行施工。
太管處表示，本案工期為一百二十日曆天，施工期間不會影響人車通行，但為確保工程順利進行及人員安全，請駕駛人及遊客行經此路段時務必減速慢行，並配合現場指揮人員引導，勿在牌樓周邊逗留。
另外，「二０二五太魯閣峽谷藝術音樂季」十五日即將在太魯閣臺地登場，太管處將提供接駁專車，免費接送參加峽谷音樂節的民眾往返新城車站與太魯閣臺地之間，方便大家到太魯閣臺地欣賞精彩的演出。
太管處指出，今年的太魯閣峽谷藝術音樂季有上、下午各一場，上午十時起聲子樂集、太魯閣族的兒路創作藝術工寮、一好‧屴夯將率先登場。
下午場從二時開始，先由瑪大藝術恆舞集開場，緊接著一點草木的排笛演奏，而樂興之時管絃樂團則是重頭戲，將有滿滿二小時演出，而今年太魯閣好聲音甄選第一名的蔡佳欣(Kirby)將與樂興之時管絃樂團合作。
太管處強調，為方便大家參加活動，十五日上午八時三十分起到下午六時，將有免費接駁專車接送民眾往返新城車站到太魯閣臺地之間，從新城車站開車後，中途加停富世的太魯閣工務段及太魯閣口，方便搭乘公車的民眾轉乘。
當天為了演出的需求，太魯閣臺地從上午八時至下午六時將進行交通管制，禁止汽、機車進入，大家可以搭火車、公車或開車到新城車站轉搭接駁車。
其他人也在看
高鐵明改「全車自由座」！雙向每小時各發3班 末班車時刻一覽
因應鳳凰颱風來襲，台灣高鐵公司今（11）日晚間宣布，經評估旅運需求與安全考量，明日將調整全天營運班表，自上午6時起改採「每站停靠、全車自由座」模式行駛，各時段列車班次及末班車時間同步調整，以降低天候影響並確保旅客安全。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
高鐵「全車自由座」每小時3班擠爆！傍晚緊急加開4班
因應鳳凰颱風來襲，台灣高鐵今（12）日調整全天營運班表，每小時雙向各發3班全車自由座列車，不過仍有民眾依舊擠不上車，月台擠爆。高鐵公司為此宣布，今晚17時30分至18時30分再增開4班次南港至台中之南下列車。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
颱風襲台 航空異動一次看
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風侵襲菲律賓大迴轉，持續逼近台灣，中央氣象署今（11）日凌晨發布海上、陸上颱風警報。華信航空宣布，今晚間部分國內線航班取消，華航也公布明（12）日航班異動。中央氣象署今...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
鳳凰颱風釀大雨！台鐵「倒退嚕」回原站 旅客冒雨改搭客運
鳳凰颱風重創北台灣交通，造成台鐵北迴線中斷、航班停飛，旅客行程大受影響！花蓮北上自強號列車被迫在礁溪、南澳站折返，乘客們冒雨步行15分鐘至轉運站轉搭客運，「全身濕透」怨聲載道。一名旅客抱怨：「台鐵應該說清楚狀況，為行動不便的人叫計程車，而不是讓所有人步行。」航空交通也遭殃，聯合航空從東京返高雄班機宣布停飛，旅客眼睜睜看著行李被運下，卻得不到退費或安置。立榮、華信12日國內線全面停飛，颱風攪亂交通，旅客叫苦連天！TVBS新聞網 ・ 16 小時前
颱風天飛機延誤或停飛、民宿不退費怎麼辦？旅遊不便險可以理賠嗎？
颱風來襲，出國旅遊飛機航班延誤、停飛怎麼辦？如果在國內旅遊想申請退費可以嗎？民宿不退該如何自保？旅遊不便險又該如何申請？Yahoo新聞編輯室帶你一起來了解。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 年前
不斷更新／鳳凰颱風來勢洶洶 全台11月11日交通異動一次看
第26號中度颱風「鳳凰」暴風圈逐漸逼近台灣南方近海，各地風雨不斷增強，陸海空交通陸續採取預警性措施及調整。《三立新聞網》整理今日（11日）最新交通異動，提醒民眾務必掌握最新狀況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風襲台！國籍航班異動一次看 旅客出門注意資訊
鳳凰颱風逼近台灣，今清晨5點已發布陸上颱風警報，航班多架次受到影響。華信航空、立榮航空與中華航空陸續取消部分航線，旅客出門前應留意航班資訊，避免旅程受到影響。太報 ・ 1 天前
颱風逼台 高鐵明改每小時3班全車自由座
[NOWnews今日新聞]因應鳳凰颱風來襲，台灣高鐵公司表示，經整體評估旅運需求，調整明（12）日全天營運班表，自上午6時起，取消原班表各班次列車，每小時南上北下各3班全車自由座。高鐵說明，明取消原班...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
颱風來襲 高鐵11/12每小時雙向各3班、全車自由座
（中央社記者陳婕翎台北11日電）颱風鳳凰逼近台灣，台灣高鐵公司經整體評估旅運需求，調整明天全天營運班表，自上午6時起，每小時自南港站南下及左營站北上，各發3班每站停靠、全車自由座列車。中央社 ・ 18 小時前
颱風鳳凰襲台 航班異動多
（中央社記者余曉涵台北11日電）受到颱風鳳凰影響，中華航空、華信航空及立榮航空今天紛紛宣布今天晚間或明天的部分航班取消、提前或延後異動，提醒旅客搭機前要留意航班資訊。中央社 ・ 1 天前
陳光復於松山機場辦理登機手續 (圖)
因應澎湖航線搭機需求攀升，華信航空與立榮航空每天澎湖航線將保留共36個機位，供澎湖民眾申請辦理就醫等緊急往返之用。交通部長陳世凱與澎湖縣長陳光復10日到松山機場視察整備情況。圖為陳光復（中）辦理登機手續。中央社 ・ 1 天前
鳳凰颱風撲台！高鐵明日取消對號座 改「全車自由座」班距全說了
即時中心／黃于庭報導「鳳凰」持續逼近台灣，預估颱風明（12）日從高屏一帶登陸。台灣高鐵公司經整體評估旅運需求，調整全天營運班表，自明早6時起每小時雙向各發3班全車自由座列車，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費。民視 ・ 18 小時前
觀光署力拓韓國市場 仁川－花蓮包機明首航
記者古可絜／綜合報導 為迎合韓國旅客追求「療癒旅行」及「即興旅行」的旅遊習性，交通部觀光署持續提供豐富、即時的旅遊資訊，打造更便捷的旅遊體驗，此次韓國可依航空青年日報 ・ 16 小時前
澎湖緊急保留機位明天啟動「36席優先搭乘」起飛前24小時未申請再釋出
澎湖秋冬運能吃緊，民眾出現就醫、奔喪等緊急需求卻苦無機位的情況頻傳。交通部長陳世凱今（10）日下午前往松山機場視察後宣布，經協調華信、立榮航空，自明（11）日起至明年1月31日止，兩家業者每日將保留最多36個機位，專供澎湖鄉親辦理緊急往返需求，未使用的座位在起飛前24小時將釋出予一般旅客，兼顧雙方權益。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
澎湖緊急需求機位啟動! 華信、立榮每天最多提供36個鄉親專屬座位
[Newtalk新聞] 澎湖航線搭機需求持續攀升，澎湖縣長陳光復及立法委員楊曜多次向交通部反映，盼協調航空公司保留機位。交通部長陳世凱4日召集民航局局長何淑萍、華信航空董事長陳大鈞等召開協商會議。經多方協調，華信航空11日起將配合離島交通政策強化運能配置，每日固定保留一定數量機位，提供澎湖鄉民申請辦理就醫、奔喪等緊急往返需求，並每日監控運能狀況適時放大航機。 陳世凱晚間在臉書發文寫道，為了解決大家就醫或奔喪等緊急需求，交通部啟動一項暖心措施。從明天起到明年1月底，華信、立榮航班每天保留澎湖往返台北、高雄機位，最多提供36個機位。如果這些保留座位在期限內沒有鄉親申請，才會釋出給一般旅客。 陳世凱說：「申請由縣府統一受理，窗口清楚、流程也會比較好掌握。民航局、縣府、兩家航空公司也會持續依實際需求即時調整、調度。我今天也前往松山機場，確認所有前置作業都已經準備就緒。交通部會盡力讓鄉親在最緊急、最需要的時候，都能順利、快速地飛回家！」 華信航空董事長陳大鈞表示，全力配合離島交通政策，妥善調度運能，在兼顧一般旅客需求的同時，正式啟動澎湖鄉親緊急機位保留機制。未來也將持續履行企業社會責任，協助離島新頭殼 ・ 1 天前
開拓韓國市場 仁川-花蓮直飛包機11月13日首航、每周2班
韓國可依航空公司（Aero K）看準花蓮豐富多元的觀光資源，於11月13日開闢「仁川-花蓮」首航直飛包機。為全力協助花蓮災後觀光推動國際宣傳，交通部觀光署也同步提供包機獎助作為實質支持。中時財經即時 ・ 2 小時前
郵輪視界聚焦臺灣 港務公司邀2大航商來臺踩線
為提升臺灣港口在亞洲郵輪市場的能見度與掛靠潛力，臺灣港務股份有限公司（下稱港務公司）積極推動國際郵輪航商實地考察，成功邀請美國嘉年華集團旗下兩大郵輪品牌荷美郵輪及璽寶郵輪代表於今年十一月一日聯袂來臺，展開為期九天八夜全臺踩線行程，實地瞭解臺灣港口設施、接待服務與觀光資源，並評估未來航線掛靠可行性。港務公司指出，此次來臺貴賓包括荷美郵輪岸上觀光產品經理MadeleineNinness、航線與行程規劃部經理ChrisBacon、璽寶郵輪航線規劃與分析經理JeffShieh。三位代表皆為該品牌航線與產品規劃核心成員，負責行程部署、市場分析與岸上觀光開發，對亞洲航線規劃具有關鍵影響力。港務公司表示，各大郵輪近年積極強化亞洲市場布局，此次踩線兩大郵輪公司各具市場定位與旅客基礎，涵蓋 ...台灣新生報 ・ 1 天前
澎湖啟動「保留機位」服務 解決鄉親就醫返鄉一位難求
【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】為解決澎湖鄉親在緊急醫療、奔喪及急需返鄉等情況下「一位難求」的困境，澎湖縣互傳媒 ・ 21 小時前
仁川-花蓮包機每周2班明起首航 觀光署提供獎助力拓韓客來台
觀光署今 (12) 日表示，韓國可依航空 (Aero K) 看準花蓮豐富多元的觀光資源，於明 (13) 日開闢「仁川 - 花蓮」首航直飛，並提供包機獎助作為實質支持，預計每周營運 2 班。鉅亨網 ・ 1 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前