太魯閣牌樓又被撞！修復工程遭版車擊毀 太管處究責求償

太魯閣的「東西橫貫公路」牌樓，因被工程車撞擊，去年11月中旬啟動修復工程，預計工期約4個月，不料，今中午1輛台電承包商的施工版車載運怪手行經中橫牌樓時，未注意高度限制及警告牌示，竟直接撞擊正現場搭建的維修工程施工構台，太管處到場檢視牌樓受損狀況，將向肇事單位追究相關賠償責任。

太管處表示，近中午11時50分發生撞擊後，現場施工架嚴重變形，派員到場進行勘查與初步評估受損程度，構台支架受撞擊後呈現向內拉扯變形（呈八字型），損壞情況嚴重，需拆除重整。

太管處表示，根據初步檢視，「東西橫貫公路」牌樓主體結構的樑柱、屋瓦等主體部分暫無發現新增損傷，現場已先圍籬阻隔及安全管制措施，嚴防二次損傷並全力維護遊客安全，明天將進行更詳細的確認及評估，以利後續修復工程推進。

這座建於民國49年的牌樓，是中橫公路通車的重要象徵，採三間四柱三樓式結構，金黃琉璃瓦屋頂搭配黑底金字匾額，自右至左寫著「東西橫貫公路」，民國94年就被公告為花蓮縣歷史建築。

去年10月底颱風來襲，被一輛搶救的工程車撞擊，牌樓上梁，造成匾額部分字體掉落、上梁損傷。太管處去年11月17日啟動修復工程，預計工期約4個月，未料現場又被撞擊。

由於「東西橫貫公路牌樓」為重要文化資產，太管處呼籲，大型車輛行經該路段務必遵守高度及限速限制；後續將評估強化現場告示及導引系統，以確保文化資產與用路人的共同安全。

