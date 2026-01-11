太魯閣牌樓施工架遭撞 主體結構未受損 太管處追究後續責任

台電承包商的一輛施工板車行經中橫牌樓時，疑似未注意高度限制撞擊施工構台，所幸牌樓結構未受損。（太管處提供）

記者林中行／花蓮報導

台電承包商的一輛施工板車載運怪手行經中橫牌樓時，疑似未注意高度限制及警告牌示，撞擊正在進行維修工程之施工構台，導致施工架嚴重變形。肇事車輛已於現場配合警察到場調查及筆錄製作，所幸牌樓結構未受損。

太管處十一日表示，撞擊發生後立即派員赴現場進行勘查與初步評估。經近距離勘驗，構台支架呈現向內拉扯變形，需拆除重整。牌樓主體結構根據初步目視判斷，梁柱、屋瓦等主體部分暫無發現新增損傷。

太管處強調，為確保牌樓結構安全，後續將再進行更詳細的確認及評估；待警方蒐證結束後，會儘速移除受損施工架並重建，以利後續修復工程推進。針對本次意外造成的損壞與工期延宕，將於評估報告出爐後，向肇事單位追究相關賠償責任。