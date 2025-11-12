太魯閣牌樓重生倒數！撞毀近1年後終動工 11／17起修復
太魯閣口知名地標「太魯閣牌樓」去年底被工程車意外撞毀，上方「東西橫貫公路」6字應聲掉落，太管處依《文化資產保存法》修復，因發包採購多次流標，現已確定本月17日起動工，工程不影響人車通行，但仍提醒遊客勿逗留，太管處將盡速恢復太魯閣牌樓風貌。
至今已有65年的太魯閣牌樓，為1960年5月9日慶祝台8線中橫公路通車所建，是太魯閣口知名地標，許多民眾到太魯閣都會與牌樓合影留念，2005年3月29日由當時的文化建設委員會（現為文化部）依《文資法》由花蓮縣文化局列歷史建築，表徵先民開闢中橫公路的紀念意義。
未料去年11間，因台八線中橫公路遭到地震、颱風侵襲，太管處園區工程車密集往返進行災後工作，發生工程車路過時，未注意高度撞到牌樓，牌樓上的「東西橫貫公路」應聲掉落，太管處依文資法報請花蓮縣文化局，原訂計畫6個月內會恢復原狀。
太管處今天表示，期間因採購過程數度流標，終於發包成功，為盡速恢復太魯閣牌樓風貌，預計自11月17日起進行施工，工期120日曆天，工程如受天候影響而延長或改變施工期間，將另行公布周知。
太管處說，太魯閣牌樓施工期間不影響人車通行，但為確保工程順利進行及人員安全，請駕駛人及遊客行經此路段時，務必減速慢行，並配合現場指揮人員引導，勿在牌樓周邊逗留。
