太魯閣牌樓 11月17日起施工修復

太魯閣國家公園知名地標「太魯閣牌樓」，去年底被工程車意外撞毀，上方「東西橫貫公路」6字應聲掉落，太魯閣國家公園管理處依《文化資產保存法》修復，因發包採購多次流標，如今確定自17日起施工，工程不會影響人車通行，但仍提醒遊客勿逗留。

中橫公路於民國49年5月開通，當年在東端太魯閣口架起「東西橫貫公路」牌樓，主體採3間4柱3樓式，屋簷形式為單檐廡殿頂，上覆金黃色琉璃瓦，主樓2根大楣之間有6塊黑底金字的匾額，自右向左依序排列「東西橫貫公路」字樣，94年3月公告為花蓮縣歷史建築。牌樓至今已65年是太魯閣口知名地標，許多民眾到太魯閣一定都要與牌樓合影留念，才算真的有到此一遊。

去年11月因台8線中橫公路遭地震颱風侵襲，災後太管處園區工程車密集往返工作，工程車路過時未注意高度撞到牌樓，牌樓上的「東西橫貫公路」匾額也應聲掉落，幸好結構沒有被破壞，太管處依《文資法》報請花蓮縣文化局修復，預訂6個月內恢復原狀。

不過，太管處表示，期間因採購過程數度流標，如今終於發包成功，為盡速恢復太魯閣牌樓風貌，預計自17日起施工，工期120日曆天，工程如受天候影響而延長或改變施工期間，將另行公告。

太管處提醒用路人，太魯閣牌樓施工期間不影響人車通行，但為確保工程順利進行及人員安全，請駕駛人及遊客行經此路段時務必減速慢行，並配合現場指揮人員引導，勿在牌樓周邊逗留。