

太魯閣現梅花雪景致 太魯閣晶英邀您輕鬆賞梅！圖為祥德寺「梅」景，太魯閣晶英酒店提供

【旅遊經 洪書瑱報導】

東台灣的「太魯閣」，一直以來都是台灣最具代表性的世界級景觀，以雄偉壯麗的風光及峽谷聞名於世，目前時值「梅花」綻美之際，將壯麗「太魯閣」點綴，呈現一種極高雅的「極簡主義」自然美學，同時也散發著「峽谷柔情」的獨特美感。因此，太魯閣國家公園每年約在1月-2月之間梅花季節，總能吸引許多遊客前往。其中太魯閣國家公園區內，天祥的梅花香誘人，而坐擁絕美峽谷景致的「太魯閣晶英」，目前飯店旁的梅花，正式迎來年度最受矚目的「梅花雪」時期，已綻放四成，預計即日起至下周為最佳賞梅期，漸將整片山谷將被如雪般的白色花海簇擁，空中也隨風飄來陣陣梅花淡香。飯店也應景推出「冬韻．一泊二食住房專案」。







太魯閣晶英。圖／業者提供







太魯閣晶英酒店步行三分鐘即可欣賞梅花勝景。圖／太魯閣晶英酒店提供







太魯閣晶英酒店週邊的梅花已開四成。圖／太魯閣晶英酒店提供







門口的一株梅花，年年總是能率先綻放，今年依舊「一馬當先」，搶先綻「梅」，真可謂是一株「先知梅」，圖／太魯閣晶英酒店提供





太魯閣晶英前身為天祥招待所，1961年落成，成為兩蔣時代接待外賓與高官的指定場所，於1991年晶華國際酒店集團接手，將原有的招待所舊址進行改建，正式跨足國家公園內的觀光市場，更名為「天祥晶華度假酒店」，2009年再耗資數億元進行大規模封館整修，正式更名為「太魯閣晶英酒店」。而值得一提的是──飯店旁的梅園，是當年為了紀念蔣經國先生對中橫公路的貢獻而廣植，也造就了一出飯店門口就能輕鬆賞梅的「景點」。飯店旁二排梅花樹齡均超過一甲子歲月，「這裡」梅花還出現一種值得菀爾的現象，門口的一株梅花，年年總是能率先綻放，今年依舊「一馬當先」，搶先綻「梅」，真可謂是一株「先知梅」，目前已滿開，非常美麗。而房客僅需步行不到三分鐘，即可置身梅園、福園與文天祥公園等天祥最負盛名的賞梅熱點，以最優雅的姿態、在交織花海之中，感受暗香浮動的冬日美學。

太魯閣晶英在梅花季期間，推出「冬韻．一泊二食住房專案」，平日雙人成行每人 5,830 元起，提供「山嵐客房」或「行館套房」兩款房型選擇，前者可於傍晚時分前往大廳藝廊享受「微醺蒔光」，以現做爆米花搭配精選紅白酒與節慶特製調飲，行館房客則可以在景觀壯麗的專屬交誼廳品味各式輕食與飲品。飯店也為旅人串聯起一場從「銀白花海」跨越到「萬丈星空」的感官之旅，白天可以外出飽覽如初雪般的梅花盛景，入夜後則在無光害的頂樓觀星區仰望銀河，或是在全台唯一的「峽谷星空電影院」，於星光下靜謐觀影，享受太魯閣獨有的浪漫模式。

觀察到許多旅人已將造訪太魯閣視為每年的歲時約定，飯店特別打造「愛旅行回饋計畫」，將旅人對這片土地的熱愛轉化為實質的暖心回饋。凡於兩年內累積入住滿四晚，即可獲贈含雙人早餐的平日住宿乙晚，鼓勵多次重遊，與旅人共同實踐慢活且深耕在地的永續旅遊。

