太魯閣綠水合流步道局部開放 推故事地圖電子導覽

走進太魯閣國家公園台地，遊客可以透過手機了解這裡步道的歷史、文化以及地理等相關資訊，這就是太管處所推出的太魯閣台地故事地圖，結合QR Code與數位導覽，讓民眾能自主探索相關資訊。

太管處解說員林茂耀表示，「上到這個故事地圖的平台，那就可以很輕易地可以自導式的，就進入到這個步道，然後更深入可以認識臺地步道的這些資源跟特色。」

0403震後太魯閣轄區大多步道受損嚴重，至今未全面開放，但最近太管處宣布，綠水合流步道可局部開放，綠水步道開放250公尺，需從小吊橋處原路折返。綠水文山步道則是開放450公尺，至陀優恩處原路折返，行程大多為30分鐘。

太魯閣國家公園天祥管理站主任高佽說：「包含綠水展示館、綠水步道、綠水文山步道的局部路段，都已經完成修繕，目前即日起已經可以開放給遊客去賞景使用。」

太管處強調，受限台8線中橫公路晚間封閉，因此綠水合流步道的開放僅維持在白天，請遊客切勿進入未開放區域以免發生危險。此外，春節期間進入中橫也請留意交管制措施。