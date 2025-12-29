太麻煩！彰化補助591位村里長電動機車最高6.2萬 鹿港僅1人申請

彰化縣政府補助全縣591個村里電動機車，機車將會貼上補助字樣。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣長王惠美送大禮，縣府編列3664萬餘元讓全縣26鄉鎮市的591位村里長申請公務電動機車，每輛最高補助6.2萬元。但王惠美的家鄉鹿港鎮，31里只有1人申請；彰化市73里只有12人申請，許多里長不願申請的原因，則認為只能公務使用，還要負責維修，太麻煩，大村鄉直接掛零，原因則是去年鄉公所已採購村長公務機車！

彰化市公所民政課長黃靜宜表示，這是公務機車，只能作為公務使用，如果是出門就醫或是載個小孩，都不算公務行程，還要怕被檢舉，還要自行負擔維修與電費，大多數一聽就就打退堂鼓了。

廣告 廣告

彰化市73里有12人申請，申請率為16％；福興鄉22村有11人申請，申請率為50％；秀水鄉14村有4人申請，申請率為28.5％；鹿港鎮31里只有1人申請，申請率僅有3％；大村鄉16村，申請率掛零。

福興鄉長蔣煙燈表示，這是公務電動車，未來村長異動也要歸還，縣府只有負擔第一年的強制險，接下來強制險就要自付，電動車會貼上補助字樣的貼紙，公器不能私用。

有鹿港鎮的里長指出，如果先去鎮公所洽公，再去銀行辦私事，這樣都會惹議，明年底就要選舉，騎公務車辦自己的事萬一被抓包，實在太麻煩！

和美鎮長林庚壬指出，因為村里長都是基層服務第一線，縣長王惠美才會推出這項政策，和美鎮32里共有26人提出申請，其它6里由鎮公所申請給里幹事使用，鎮公所會負擔第2年起的強制險。

彰化縣長王惠美體諒基層村里長的辛勞，縣府編列3664萬餘元來補助全縣591村里的公務電動車。(記者劉曉欣攝)

彰化縣編列3664萬餘元來補助全縣591村里的公務電動車。(記者劉曉欣攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

54個碩博班招生掛蛋！頂大也難倖免

圖解跨年天氣！中南部元旦有望迎日出 週末冷氣團下探11度

LTN投票箱》為孩子存未來 我們該仿效美國設立「川普帳戶」嗎？

碩士畢雅思8.0不願低就 他失業4年懷疑人生淚訴慘況

