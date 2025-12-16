太麻里溪兩度溢堤擬築防洪牆 台東縣府評估堤防局部加高

太麻里溪今年11月因連續降雨溢堤。（示意圖／本報資料照片）

台東太麻里溪近期兩度發生溢堤，縣議員章正輝建議，除例行清淤外，縣府應評估興建防洪牆，以降低淹水風險。縣府建設處長蔡勝雄回應，溢堤河段已請水利技師檢討，未來將評估堤防局部加高，防洪牆作法也會一併研議。

章正輝表示，清淤一旦遇上豪雨，很快又會淤滿，幾乎成為每年例行工作，南迴地區自土坂、金崙至太麻里溪等多條溪流都面臨相同困境；山區地質不穩、崩塌頻繁，加上土石量大，導致河床不斷墊高，只要雨勢稍大就容易溢堤，因此，他認為僅靠清淤難以根本解決，應盡速評估其他方式。

章正輝指出，堤防加高在實務上不見得便利，建議可參考台北市等地的防洪牆相關案例，不僅具安全感，亦可減少鄉親心理壓力，工程量相對不大，建議納入整體防洪方案考量；他點出金崙溪溢淹，並非水量異常暴增，而是河床墊高後導致河水自然外溢。

蔡勝雄說明，南迴多條河川因土石量大，清淤仍是必要的例行工作，包括金崙溪在內，部分河段未來將評估堤防加高因應，但若全面加高堤防，所需經費相當龐大，需審慎評估。他也補充，嘉蘭地區此次已施作防洪牆，後續將依各河段條件，再行檢討防洪牆與堤防工程的可行性與優先順序。

太麻里溪今年11月曾因鳳凰颱風帶來連續降雨發生溢堤，溪頭河段水勢暴漲，緊鄰的香蘭村溪頭地區二十餘戶住家一度拉警報。當時主管單位緊急調派怪手進場疏濬，卻因河床墊高、水深過深，3輛工程車一度受困泥水中動彈不得，居民也紛紛到場查看，準備視情況撤離。

地方指出，上游長期堆積大量土石，只要雨勢稍大就溢流，顯示僅靠清淤難以因應極端天候。縣府強調，將持續滾動檢討南迴溪流防洪對策，在兼顧工程安全與經費效益下，降低居民每逢豪雨的淹水風險。

