太麻里溪暴漲溢流防汛道路 台東縣府急派怪手開挖

太麻里鄉香蘭村溪頭社區居民聚集在堤防邊，緊盯溢出到防迅道路的溪水，擔心流進社區。

當地居民說，八八風災搶修後，太麻里溪南北兩岸的堤防高度不一樣，南岸較低，而這次颱風溪水並不大，可是水卻往南岸流。縣府趕緊派出怪手開挖引流水道，也準備30個太空包待命堆放，避免溪水淹進社區。

香蘭村長蕭惠明表示，「如果真的比較大，就可能會滿堤過來，會造成村莊的影響。」

台東縣建設處副處長馬志安回應，「這一次的搶修過後，我們預計會在那個地方去增設相關的防洪牆，來減少這樣的事情再發生。」

台東縣下了2天的豪大雨，在市區則發生有房屋倒塌，疑似因為附近蓋房子施工，造成房屋地基流失，讓這棟70年的老屋瞬間坍塌。

而花東縱谷的二期稻作同樣受雨勢影響，稻田發生淹水、排水不及，關山鎮和池上鄉大約有400多公頃的稻米倒伏，泡水無法收成，農民希望政府能啟動天然災害救助。

關山鎮農民羅先生指出，「是沒辦法做預防，我們就看到我們的稻子倒下來而已。」

關山鎮長彭成豐則表示，「說真的，我們的受損率有達到中央補助標準的話，是不是可以請中央能夠盡速來辦理？」

縣府表示，今（2025）年楊柳颱風期間，中央已針對台東縣今年全品項受損農產品給予救助，會在颱風過後，對稻米受損情況進行調查。

