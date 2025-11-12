太麻里溪暴漲溢流防汛道路 台東縣府急派怪手開挖
太麻里鄉香蘭村溪頭社區居民聚集在堤防邊，緊盯溢出到防迅道路的溪水，擔心流進社區。
當地居民說，八八風災搶修後，太麻里溪南北兩岸的堤防高度不一樣，南岸較低，而這次颱風溪水並不大，可是水卻往南岸流。縣府趕緊派出怪手開挖引流水道，也準備30個太空包待命堆放，避免溪水淹進社區。
香蘭村長蕭惠明表示，「如果真的比較大，就可能會滿堤過來，會造成村莊的影響。」
台東縣建設處副處長馬志安回應，「這一次的搶修過後，我們預計會在那個地方去增設相關的防洪牆，來減少這樣的事情再發生。」
台東縣下了2天的豪大雨，在市區則發生有房屋倒塌，疑似因為附近蓋房子施工，造成房屋地基流失，讓這棟70年的老屋瞬間坍塌。
而花東縱谷的二期稻作同樣受雨勢影響，稻田發生淹水、排水不及，關山鎮和池上鄉大約有400多公頃的稻米倒伏，泡水無法收成，農民希望政府能啟動天然災害救助。
關山鎮農民羅先生指出，「是沒辦法做預防，我們就看到我們的稻子倒下來而已。」
關山鎮長彭成豐則表示，「說真的，我們的受損率有達到中央補助標準的話，是不是可以請中央能夠盡速來辦理？」
縣府表示，今（2025）年楊柳颱風期間，中央已針對台東縣今年全品項受損農產品給予救助，會在颱風過後，對稻米受損情況進行調查。
更多公視新聞網報導
鳳凰颱風中心不排除登台 氣象署最快10日發海警
鳳凰颱風估今升級中颱 路徑不確定性仍大
鳳凰颱風下週恐北轉 專家提醒路徑似丹娜絲
其他人也在看
鳳凰減弱澎湖機場重啟 立榮、華信11/13開加班機疏運旅客
鳳凰颱風來襲，澎湖空運被迫停航1.5日，隨著颱風威力減弱，明（13）日澎湖機場可望開場、重新恢復正常起降，因應封島後開放首日滯留澎湖旅客離境需求，立榮航空公司13日加開台北、高雄航線加班機，華信航空加開台北航線加班機。澎湖地區因受到鳳凰颱風侵襲影響，12日澎湖航班全部取消。但隨著颱風逐漸遠離，澎湖航自由時報 ・ 20 小時前
台鐵南迴線、「樹林=台東、彰化=潮州」對號列車 今下午停駛
受鳳凰颱風影響，台鐵公司今天（12日）中午12時至晚間6時，南迴線、深澳線、觀光列車山嵐號2列次停駛；對號列車樹林＝台東、彰化＝潮州停駛；區間（快）車「蘇澳新＝蘇澳」停駛。今晚6點後列車異動預計下午2點公布。●東部幹線對號列車：樹林＝台東間停駛。自由時報 ・ 1 天前
影/太麻里溪暴漲溢堤！道路淹成漂漂河 怪手緊急進駐
鳳凰颱風挾帶豪雨侵襲台東，金針山測站累積雨量已達162毫米，導致太麻里溪水位暴漲，位於鐵路橋上游的取水口發生溢堤情況。縣府獲通報後緊急調派怪手投擲太空包阻擋水流，並規劃後續設置防洪牆加強防護。中天新聞網 ・ 20 小時前
洗澡聽到巨響 「石頭滑落砸民宅」住戶嚇壞 雨水灌屋內
鳳凰颱風挾帶豐沛雨量，導致基隆市一處民宅慘遭近10噸巨石砸穿屋頂，居民驚魂未定，現場畫面顯示，巨石卡在中央位置，隨時有墜落危險。一名住戶表示，他正在洗澡時聽到巨響，出來發現約10噸重石頭從上方掉下，懸在半空中，嚇得他不敢繼續洗澡。所幸事故未造成人員傷亡，但屋內受損嚴重，居民生活大受影響。當地政府已採取緊急應變措施，安置受災居民。TVBS新聞網 ・ 1 天前
宜蘭蘇澳淹水消退 街道滿目瘡痍民眾整理家園
（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）宜蘭縣蘇澳鎮昨天時隔15年再遇大水患，積水最深處超過1層樓高。今天上午，鎮內積水幾乎已全消退，街道滿是泥濘，滿目瘡痍，民眾忙著整理家園。中央社 ・ 1 天前
《社會》首波大陸冷氣團要來了 下周低溫探14度
【時報-台北電】鳳凰颱風預計今傍晚登陸屏東，深夜出海並遠離，明、後天（13、14日）持續受東北季風影響，桃園以北及宜花地區有局部短暫雨；周六、日（15、16日）東北季風減弱，天氣漸趨穩定。氣象專家賈新興表示，下周一（17日）有股較強的冷空氣南下，低溫將下探14度，有機會迎接首波大陸冷氣團。 賈新興今在YouTube頻道說明近日天氣，要留意下周一有股較強的東北季風南下，可能達今年首波大陸冷氣團。歐洲模式預測，周日北部早晚低溫約21度，白天高溫還有24、25度，下周一低溫掉到15度，下周二（18日）更下探14度，提醒民眾注意天氣變化。 中央氣象署表示，明、後天受東北季風影響，中部以北及宜蘭偏涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨機率，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為零星短暫雨後多雲。 周六、日東北季風稍減弱，各地早晚仍涼；桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。(新聞來源：中時新聞網 方翊倩)時報資訊 ・ 1 天前
宜蘭釣蝦場淹水釣客超淡定！網笑稱：根本沉浸式釣蝦
[Newtalk新聞] 受到鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭降下豪大雨，導致多地出現淹水災情，昨日一處釣蝦場也淹水，民眾拍下當時畫面上船社群平台，只見釣蝦場積水已經到腳踝高度，釣客仍繼續釣蝦，網友笑稱「根本是沉浸式釣蝦」、「本來在釣蝦場現在在釣蝦池」。 網友在社群平台分享影片，宜蘭一處釣蝦場昨日晚間淹水，池邊走道水深已達腳踝，椅子和釣具都浸泡在水中，顏色與釣蝦池內相同行成獨特畫面，而大量釣客仍繼續釣蝦用餐，業者於門口設置塑膠棧板，方便客人行走。 影片曝光後引來大量網友留言「一時之間我分不清楚哪裡是蝦池」、「賭一個蝦子游出來，老闆這怎麼算」、「看來蝦子真的很優，淹水都趕不走客人」、「大眾池升級版」。 該釣蝦場目前已暫停營業並配合淹水撤場。昨日晚間宜蘭蘇澳3小時累積雨量超過300毫米，市區淹水深達一層樓，今早仍有部分地區積水未退；中央災害防護中心昨晚統計，大豪雨造成宜蘭縣49處積淹水，包括蘇澳、羅東都傳出災情，轄內土石流紅色警戒達22條。查看原文更多Newtalk新聞報導宜蘭冬山鄉汪洋一片！民眾划獨木舟出門買早餐宜蘭五結鄉淹水！為防拋錨 護理師「竹筏載機車」上班新頭殼 ・ 22 小時前
鳳凰颱風逼近！台東土坂國小12:40緊急宣布停班停課
為因應鳳凰颱風風雨越晚越大，外加台東達仁鄉土坂部落連外產業道路坍方，經校內行政及教師緊急會議，考量師生安全，並聯繫家長學生回家確實有家人陪伴，土坂國小決議本校今（12）日下午12時40分預防性停班停課。中天新聞網 ・ 23 小時前
大雨落石恐阻斷道路 台東土坂國小下午停班課
（中央社記者盧太城台東縣12日電）受颱風鳳凰影響，台東地區連日大雨，造成偏遠山地鄉或部落道路落石、落枝阻塞現象，台東縣政府宣布達仁鄉土坂國小於中午12時40分提早放學，並停止上班上課。中央社 ・ 1 天前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前
最新／桃園入列！明早9縣市達停班課標準 風雨預測出爐
即時中心／顏一軒報導輕颱「鳳凰」海陸警齊發，但移動速度緩慢且有南偏趨勢，預計明 （12）日傍晚左右登陸高屏附近，後（13）日清晨左右從台東附近出海。根據中央氣象署今（11）日下午1時所公布的最新預測資料顯示，全台共有9縣市風雨達停班停課的標準，惟是否放假，仍有各地方縣市政府做出最後定奪。民視 ・ 1 天前
颱風假11/12停班停課全台最新通知 中彰苗宜雲嘉南高屏澎11縣市、花蓮3鄉停止上班、停止上課
颱風鳳凰暴風圈已進入台灣南部陸地，中央氣象署持續發布陸上颱風警報，預估颱風鳳凰周三（12日）下午至晚間有機會在高屏登陸、接著在花東一帶出海，若風雨達到《天然災害停止辦公及上課作業辦法》第四條規定，即可停止辦公及上課。台中市、高雄市、台南市、苗栗縣、雲林縣、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、宜蘭縣、嘉義縣市11日晚間宣布12日停止上班、停止上課。花蓮縣政府宣布，除光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮外，全縣各鄉鎮市周三12日均正常上班、正常上課。按照行政院人事行政總處公告，Yahoo奇摩新聞持續在本篇新聞整理11月12日上班上課最新資訊，也請鎖定Yahoo颱風專題。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 1 天前
防颱後急凍！最強冷空氣這天報到「低溫恐大跌10度」 變冷時間曝光
中央氣象署指出，今（13）日受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大臺北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
颱風鳳凰減弱為熱帶低壓警報解除 宜蘭東澳嶺近3天雨量破千毫米
中央氣象署今天（12日）表示，第26號颱風鳳凰的中心已於晚間7時40左右登陸屏東縣恆春鎮，並於晚間8時減弱為熱帶性低氣壓，晚間8時30分解除颱風警報。據氣象署統計，自10日起至今天晚間8時，總累積雨量以宜蘭東澳嶺1065毫米最多，單日最大雨量為宜蘭冬山，11日降雨量高達795毫米，蘇澳、基隆也刷新11月單日最高雨量記錄。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
南投人氣炸「灌爆許淑華」！縣府揭關鍵原因
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風步步逼近，全台各地昨（11日）晚陸續公布停班停課，中部地區包括台中、彰化都放颱風假，唯獨南投縣堅持「照常」運作，瞬間引爆民怨，縣長許淑華的臉書遭網友灌爆留言。對此，南...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前