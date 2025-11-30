太麻里溪火砲射擊、中科院飛彈實射 東台灣重要演訓12月輪番登場

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統賴清德近期引用國際社會評估指，中國會在2027年做好攻台準備，因此我國要做好各項準備。面對敵情威脅，國軍戰訓任務不間斷，最新射擊通報資訊顯示，陸軍花防部下月將選定6天，暌違多年後於太麻里溪口進行多項實彈射擊訓練；中科院也將在下月中旬擇定7天，在九鵬基地進行「火砲試射」，藉此強化國軍戰訓整備。

根據漁業署射擊通報公告資訊，國軍將在12月2日、3日、4日、9日、10日、11日上午6點至8點，在太麻里溪口進行對海、對空實彈射擊，最大彈道高度1萬8000呎(約5486公尺)，最小危險半徑約6浬。軍方人士說，這次操演武器包括戰車、迫砲、榴彈機槍與機槍等，除了使官兵更熟悉實戰環境，也磨練花防部駐軍的灘岸作戰能量。

一名熟知國軍火砲部隊的退役軍官表示，知本、太麻里一帶曾經是國軍火砲的測試場域之一，包括駐紮台灣西部的「工蜂六型」、「雷霆2000」多管火箭及各式火砲，都曾在此進行鑑測。不過，隨著裝甲、砲兵部隊訓練，多於三軍聯訓基地等專業訓場進行，國軍部隊已有將近30年未在台東沿海進行實彈射擊，因此這次演訓可說是深具意義。

另一方面，中科院將在12月10日、11日、12日、16日、17日、18日、19日共7天，在九鵬基地實施「火砲試射與UAS(無人系統)偵照」，這項操演的射擊海域有兩處，其一位於鄰近九鵬基地沿岸，最大彈道高度僅2萬5000呎；其二則向東延伸至綠島、蘭嶼以東海域，最大彈道高度約2萬7000呎，據此研判，很可能是反艦飛彈、巡弋飛彈或無人機的試射。

