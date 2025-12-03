太麻里漁場發現活體海龜 海巡與海保署完成標記後成功野放

三和定置漁場發現活體海龜，海巡與海保署合力完成標記後野放。（海巡提供）

記者鄭錦晴／台東報導

海巡署第十巡防區指揮部三日上午接獲三和安檢所轉報，指太麻里三和定置漁場業者在漁場內發現一隻活體海龜。海巡人員立即趕往現場，檢視確認海龜種類與體型均符合活體樣本標的標準，海巡與海保署合力完成標記後野放。

海巡人員到達三和現場，先行安全安置海龜，並通報海洋保育署台東海洋保育站前往處理。海保署海洋生物保育組與台東海洋保育站巡查員下午十三時三十分抵達三和安檢所，進行海龜健康狀況評估，及研究用途的發射器與金屬標記施打作業。

完成相關程序後，海巡與海保署人員於下午十五時許在現場共同執行海龜友善放流，確保其能安全返回大海。

第一三岸巡隊表示，台東沿海海洋生態資源多樣，民眾在沿海活動時常有機會目擊海洋生物擱淺或海龜上岸產卵。呼籲民眾若遇到海龜產卵，切勿靠近或驚擾，夜間更應降低光害，避免干擾生物自然行為。

同時提醒，如發現任何涉及生態保育的情況，應立即撥打海巡署一一八服務專線，由專業人員到場協助處理。