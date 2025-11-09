太麻里站美學改造 金針花造型月台成拍婚紗新景點

（中央社記者黃巧雯台東9日電）鐵道局依台鐵車站美學與功能提升計畫，針對南迴線9站進行改善，其中太麻里站除以能觀海、賞日出景觀廣場結合日昇大道，月台雨棚更塑造金針花造型，成遊客打卡與民眾拍婚紗新景點。

南迴鐵路沿線具有豐富自然美景，因應電氣化通車後旅運成長及地方觀光發展需求，交通部鐵道局依台鐵車站美學與功能提升計畫，採取因站制宜，以整合車站周邊環境風貌為構想，推動各車站及周邊景觀設施改造工程。

交通部次長伍勝園昨天、今天前往台東視察台鐵太麻里、知本及大武車站美學工程，而車站美學工程涵蓋南迴線9座車站，其他還有台東金崙、康樂，以及屏東南州、佳冬、加祿、內獅。

鐵道局表示，車站美學工程是以使用者角度為優先的設計思維，透過「減法設計」整合設施、降低視覺干擾，同時運用「當代詮釋」新材料與輕量化構架，尊重「原建物回應」為基礎，從室內裝修色系、管線及指標系統整合，到建物外觀與景觀廣場融入周邊環境及整體搭配，落實細節處理。

值得一提的是，太麻里車站以能觀海、賞日出的景觀廣場結合周邊景點如日昇大道，而附近一處平交道因面海搭配藍天，與日本動漫「灌籃高手」經典畫面相似而聞名。

鐵道局東部工程分局第三工務段長余瑞文表示，透過美學工程，太麻里站結合當地金針花觀光意象，月台雨棚以鋼構及薄膜流線塑造金針花造型，不僅吸引遊客打卡，更成為民眾拍婚紗新景點。

其他，像是知本車站則配合溫泉特色以木構棚架形塑森林意象，而大武車站延續山林景觀創造綠意，月台雨棚以膜構造方式呈現山岳意象。

伍勝園表示，車站美學工程不僅是硬體建設，更是提升觀光軟實力的一環，期許工程團隊兼顧工程品質與安全，如期如質在114年12月完工，讓太麻里與知本車站早日蛻變為兼具美學與功能的觀光門戶，為所有搭乘南迴鐵路的旅客帶來煥然一新美好旅程。（編輯：陳仁華）1141109