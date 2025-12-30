太麻里荖葉園火警 機車跟工資全燒光

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東太麻里鄉一處荖葉園30日上午發生火警，倒楣的卻是工人！這起火警疑似亂燒雜物引起，有工人的機車被波及燒毀，機車置物箱內的工資也被燒光光，辛苦工作多時全變做白工。

台東縣太麻里鄉美和地區一處荖葉園30日上午7點半左右失火，消防人員獲報趕抵時，園區外側仍持續延燒，不時傳出爆裂聲響，由於園區周邊堆放大量塑膠水管、黑網及籃子等易燃物，導致火勢迅速蔓延，波及停放在旁的3輛機車，其中1輛全毀、2輛嚴重受損，火勢約在半小時內撲滅，幸未有人員傷亡。

兩名採荖葉工人的機車被大火波及，處境卻大不同，火警發生時，兩人都把現金與存摺放在機車置物箱內，其中一人的機車僅座位輕微受損，火滅後幸運取回1萬1千元的血汗錢；另一人的機車被燒到只剩骨架，置物箱內1萬5千元付之一炬，辛苦積蓄瞬間化為灰燼。

工人指出，當時有4人在園區內採荖葉，有人在入園前曾於園區外焚燒垃圾，疑似餘火未完全熄滅才釀成災情，當時4人在園內作業，渾然不知外頭已經失火。

消防局此次共派出3車6人前往灌救，至於實際起火原因及相關責任歸屬，仍有待消防單位進一步調查釐清。

