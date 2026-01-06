太麻里路口突冒「我不是周杰倫」看板 真相曝光鄉親傻眼

台東縣太麻里加油站路口近日出現1面大型創意看板，往來民眾表示像是遊戲廣告。（蔡旻妤攝）

台東縣太麻里加油站路口近日出現一面風格特殊的大型看板，看板以深色系視覺呈現人物肖像，文字卻寫著「我不是周杰倫，但我支持雷明聖」，未標示政黨、職稱或任何政見訴求，與一般政治看板風格明顯不同，引發往來民眾熱議，「那張臉不是鄉代雷明聖啊？還是遊戲廣告看板？」

多名鄉親表示，遠看時一度誤以為是電玩或遊戲相關廣告，直到看清文字內容才意識到與政治人物有關；也有鄉親指出，只注意到「雷明聖」的名字，卻沒看清照片與全文，一時之間難以理解看板訴求，「一開始真的看不懂在幹嘛」、「還以為是什麼新的行銷梗或遊戲廣告」。

對此，負責協助掛設看板的「台東周杰倫」陳虹廷受訪表示，該看板並非正式政治宣傳，因與雷明聖是好友，加上與友人聚會時起鬨開玩笑，未料最後真的製作並掛出，「目前全台東僅此一面，也未規畫再擴掛」。

雷明聖則回應，看板未放上任何選舉相關資訊，文字內容本身帶有玩笑性質，QR Code也非個人宣傳內容，而是陳虹廷的伴手禮店資訊，因此才會讓部分鄉親感到困惑。他表示，有民眾只看到名字，卻未注意到人物照片，甚至反問「你確定那個人是你嗎？是不是印錯了？」得知原委後，現場笑聲不斷。

雷明聖現年37歲，現任太麻里鄉民代表，曾以新人之姿投入鄉代選舉並當選，近年也擔任台東工策會總幹事，並已表態將投入115年太麻里鄉長選舉；此次看板因無厘頭呈現方式，在地方引發討論。

