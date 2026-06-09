太麻里 沙崙溪堤防復建 變身看海祕境

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台東縣太麻里鄉沙崙溪第一期景觀堤防完工，從步道居高臨下，可將一望無際的太平洋海景盡收眼底，成為新興的看海打卡點。（蔡旻妤攝）

因應前年山陀兒颱風造成台東太麻里鄉沙崙溪嚴重土砂災害，農業部農村發展及水土保持署台東分署斥資2100萬元積極投入復建工程，第一期近日完工，預計6月中旬辦理驗收。因工程融入景觀設計，加上現地視野遼闊，被民眾盛讚為可以看海的「小長城」，意外成打卡新祕境。

該工程融入景觀設計，步道設有幾何波浪紋洗石牆與木作欄杆，加上居高可遠眺南迴海景及火車，視野遼闊。台東分署表示，山陀兒颱風重創沙崙溪，爆發劇烈泥流，危及道路及周邊房舍，為此，分署透過整體性集水區調適規畫，導入韌性工程，優先施作堤防、築起安全防線，保護大王村、太麻里火車站及周邊約40公頃農地，並結合相關景觀及綠美化設計。

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然而，新工程完工後也伴隨隱憂，分署強調，該工程尚未驗收，呼籲民眾待開放後再進入，而步道有高度落差，開放後民眾前往切勿奔跑或騎腳踏車；且後續周邊仍有治理工程，提醒農民勿搶先占耕插秧或種植果樹，以免影響後續施工。

除了防汛安全，新景點誕生後續的常態養護，更成為地方民代關切焦點。太麻里鄉民代表雷明聖指出，此處極具打卡景點的吸客潛力，但美麗草皮需要常態維護，鄉公所既無園藝工編制，後續養護對地方人力是極大挑戰。

雷明聖進一步表示，由於現場沒有自來水，水源不穩定，若要裝設自動灑水系統，還得先尋找山泉水源，經營公共設施極為不易。地方盼能與水保署研擬出妥善合作模式，才能讓這片看海新祕境維持永續。