太「扯」！台南55歲男情緒失控拔斷「15萬智慧停車柱」緊急送醫

一名55歲男子在台南市南區大同路二段138號因情緒失控，先是撞向柱子，隨後猛力搖晃一支價值150000元的智慧型停車柱直至倒地。事件發生在12月1日下午4點半左右，男子在停車柱倒地後面朝地不斷發出嘶吼聲，嚇壞了現場目擊民眾。事發後，民眾撥打報警電話，將該男子送往台南新樓醫院救治，當時他意識清楚，僅有臉部擦傷。目前損壞的停車柱已暫時以三角椎和繩子固定，而這名男子可能面臨後續賠償問題。

價值約15萬的智慧型停車柱被男子搖到直接倒下。（圖／TVBS）

目擊民眾表示，當時聽到男子大叫聲，轉頭看見他已經先撞到柱子，然後又去撞另一個柱子，最終將停車柱完全撞倒。這位目擊者因為害怕男子衝進店內，立即鎖上門。根據現場民眾描述，這名男子是先撞向前方的柱子，隨後才跑向智慧型停車柱並猛力搖晃，造成價值150000元的停車柱損壞。

交通局停車營運科長陳英傑表示，事發當天下午廠商在第一時間掌握狀況後向警方報案，後續會協助警方調查。第六分局大林派出所副所長孫志誠說明，經查是男子因不明原因情緒失控，先毀損路邊的智慧停車柱，隨後持磚頭自殘。警方立即通知119，並由家屬陪同就醫安撫其情緒。目前，搖搖欲墜的停車柱只能先由兩塊三角椎綁上繩子暫時固定。而這名情緒失控的男子不僅造成公共設施損壞，還可能面臨後續的賠償問題。

