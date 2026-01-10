夫中國創業失聯竟「另組家庭」！28年婚姻名存實亡 妻訴離成功

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

士林地方法院近日判准一樁離婚案件，一對結婚28年的夫妻正式結束婚姻關係。丈夫多年前赴中國大陸創業後長期失聯，妻子與女兒後來更發現，他已在當地另組家庭並育有子女。妻子認為婚姻早已名存實亡，向法院訴請離婚，最終獲准。

判決指出，夫妻倆於1997年3月結婚，婚後育有一名女兒，現已成年。2019年起，丈夫前往中國發展後便未再返台，與家人逐漸斷絕聯繫。妻子在庭上表示，丈夫離家後對家庭事務不聞不問，雙方長期毫無互動，感情早已無法維繫。

女兒在出庭作證時提到，父親最初以疫情影響及當地事業繁忙為由，聲稱無法離開大陸公司，甚至連過年也缺席，只寄回家用，但自她大學畢業後便停止金援，且再沒返家探視。直到她在臉書發現，父親竟然已經在當地另組家庭並生下小孩，才驚覺事態嚴重。

妻子認為，雙方關係僅剩形式上的婚姻，已無任何修復可能，因此提起離婚訴訟。法院審理期間依法通知丈夫到庭，但對方始終未出庭，也未提出任何書面說明。法官認定，丈夫長期失聯且另組家庭，已造成婚姻重大破綻，難以彌補，最終判准離婚，全案仍可上訴。



