夫入獄家計靠公公！媳婦遭2度性侵崩潰輕生...判決出爐

一名媳婦在丈夫入獄期間靠公公接濟生活，卻遭對方2度性侵並導致懷孕，身心重創後隔年輕生。（示意圖／Pixabay）





彰化一名媳婦在丈夫入獄期間，因無固定收入、育有2名年幼子女，生活開銷多仰賴同住公公幫助，卻反遭對方趁勢伸狼爪，兩度性侵並導致懷孕、身心崩潰，最終於隔年輕生離世。彰化地院近日審結，認定公公涉犯2個利用權勢性交罪，合併判處應執行有期徒刑1年6月，全案仍可上訴。

判決指出，被害人於2017年結婚後與丈夫、公公同住，並育有2子。丈夫分別於2018年及2020年間入監服刑，家庭經濟頓失支柱，母子生活幾乎全靠公公支應。法院認定，公公利用其掌握家中經濟、對媳婦具有扶助影響力的關係，於2022年2月在住處對媳婦性侵得逞；同年4月媳婦發現懷孕約5週，決定人工流產時，公公竟在手術同意書的「配偶欄」等處冒名代簽兒子姓名，企圖掩飾真相。

同年10月，公公再度對媳婦施暴，造成被害人情緒崩潰、出現憂鬱與自殘跡象，媳婦隨後帶著孩子逃離住處，向友人求助並報警提告。審理期間，公公全盤否認，辯稱遭媳婦誣陷，甚至反指對方外遇才懷孕。法院綜合證詞、就醫與相關事證，認為其說法與客觀事實不符，未予採信。

丈夫出庭作證表示，入獄期間父親幾乎未曾探視，妻子則每月探監，直到2022年下半年才察覺妻子精神狀況明顯異常。2023年3月父親到監所告知妻子死亡，他才得知妻子曾被迫流產，內心深受打擊。法官認定被告犯後無悔意、惡性非輕，遂就兩次犯行各判處有期徒刑1年，合併應執行有期徒刑1年6個月。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

