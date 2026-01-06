一夫多妻男攜「妻、養女設局偷拍性愛片」 海撈1100萬百女受害！砲友得知真相傻眼

日本一名39歲男子與28歲元配、24歲二房兼養女聯手仙人跳、偷拍大量性愛片牟利，受害女性甚至高達約100人，相關影片多達1000支。示意圖。（翻攝自photoAC）

日本一名39歲男子與28歲元配、24歲二房兼養女展開「一夫多妻制」的生活，卻沒想到竟聯手仙人跳、偷拍大量性愛片牟利，短短3年不法所得超過5500萬日圓（約新台幣1107萬元），其中受害女性甚至高達約100人，相關影片多達1000支。

維持詭異的「一夫多妻」關係涉案？

綜合日媒報導指出，39歲小野洋平與2名女性嫌犯維持著詭異的「一夫多妻」關係，並以偷拍影片販售作為主要收入來源。搜查人員從嫌犯住處查獲的硬碟中，發現超過860支涉及約100名女性的偷拍影片，加上刪除的內容，共約1000支影片都曾被上傳至各大付費會員網站進行不法販售。小野洋平對於犯行坦承不諱，2名女嫌則保持緘默。

據報導，警方進一步調查發現，3人自2022年起便透過「仙人跳」手法詐騙錢財，向受害者索取高達300萬日圓（約新台幣60萬元）的精神賠償金。同時2024年6月間，小野洋平在東京新宿區某家飯店內與一名20多歲女性約砲時偷拍，並將影片上傳至myfans等付費平台販售。據了解，害女子與小野在社群媒體認識，2人經常見面，直到警方主動聯繫，才知道自己遭到偷拍。

囚禁十多歲少女長達2個月爆出案外案

事實上，小野洋平早在去年11月因在公寓囚禁十多歲少女2個月被逮捕，期間對少女施暴、威脅，直到少女趁機脫困跑到派出所報警，全案才得以曝光，並進一步查出其他案。而少女同樣是透過網路與嫌犯結識，起初關係良好，卻沒想到遭到囚禁。當地警方表示，除了大量偷拍設備外，還發現3部智慧型手機、3台筆記型電腦，以及手銬、項圈、電擊棒等疑用於監禁的工具。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

