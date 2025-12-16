「一夫多妻」同居犯罪！男子與妻、養女偷拍性影像牟利 逾百人受害

日本一名39歲男子小野洋平，他與妻、養女性伴侶過著「一夫多妻」生活，並涉嫌仙人跳百名女性、偷拍性愛影片販售。（示意圖／Pixabay）





日本東京警視廳16日逮捕39歲男子小野洋平，警方調查指出，他涉嫌在飯店內架設隱藏式攝影機，偷拍與女性發生性行為的畫面，並將影像上傳網路販售牟利。進一步追查發現，小野與28歲妻子晴香，以及23歲的養女兼性伴侶凜同住，三人形成「一夫多妻」式同居關係。警方指出，三人疑似分工合作設局，先偷拍性愛過程，再突然現身向被害女性勒索金錢，單筆金額最高達300萬日圓，以「仙人跳」手法多次得逞，受害者至少達百人。

根據《時事通信社》報導，警方經調查指出，小野洋平等人是以販售偷拍影片作為主要收入來源，他們將影片上傳至「myfans」等平台。搜查人員從其住所查獲超過800支淫穢影片，涉及約100名女性受害者。

此外，小野洋平早已因另一起案件落網。警方指出，他涉嫌在公寓內囚禁並虐待一名透過社群媒體結識的10幾歲少女長達兩個月。小野於11月26日即因該起囚禁案遭警方逮捕，他先透過社群平台接近該名少女，關係逐漸密切後便開始施暴，並以「妳敢逃跑就殺了妳」等言語恐嚇，強迫對方與其同住，直到少女趁機逃離並報警求助，整起事件才得以曝光。

報導更揭露小野洋平對被害少女的恐怖行徑。他替身邊的人取代號，將妻子晴香稱為「企鵝」、養女凜稱為「兔子」。在囚禁期間，小野不僅對少女施暴，還以「我知道妳家在哪」、「敢逃跑就公開妳過去從事過的工作」等言語威脅。

警方指出，小野沒收少女的手機，強迫她在東京都豐島區或新宿區的公寓與其同住，期間多次對她施暴、羞辱，甚至以貶低人格的言語辱罵，並強行替她戴上項圈，逼迫發生性行為。少女也曾聽聞小野的計畫，例如「要聚集四個妻子，生小孩」、「不讓女孩去學校，在家穿女僕裝。不讓她們和自己以外的男人發生性行為」等。

直到11月下旬，少女趁對方監控鬆懈時成功逃離，隨即向警方報案求助。警方隨後搜索相關住處，查獲手銬、項圈及電擊棒等疑似用於監禁與控制被害人的物品。

