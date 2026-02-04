「一夫多妻」YTR落魄解散！揚言「會再娶」遭網怒噴

國際中心／曾詠晞報導

日本知名YouTuber渡部龍太曾因宣揚「一夫多妻」生活模式在網路上走紅，巔峰時期曾宣稱與8名女子同住並育有11名子女，除此之外，他不工作全靠女性供養，揚言想生出54個孩子，被網友戲稱為「軟飯男」。然而，近日他在社群媒體上坦承陷入嚴重經濟困境，多名妻子相繼離去，原本還有3房妻子願意追隨他生活，但卻因為對未來計畫有著嚴重分歧，導致這個不尋常的家庭面臨「瓦解」的狀態。





日本YouTuber渡部龍太創立《一夫多妻頻道》，並以此主題為拍攝題材吸引許多關注。（圖／翻攝自Ｘ @12ryuta2666）

渡部龍太巔峰時期曾與8位女子同住，並育有11名子女，更揚言想生54個小孩。（圖／翻攝自Ｘ @12ryuta2666）

渡部龍太除了經營YT頻道外，並無工作，都是依靠妻子供養。（圖／翻攝自Ｘ @12ryuta2666）

頻道收入難支撐多妻育兒開銷

渡部龍太的生活開支主要依賴其經營的YouTube《一夫多妻頻道》，初期憑藉新穎題材吸引大量關注，月收入曾突破100萬日圓。據了解，其實渡部龍太並未與任何女子正式結婚，僅分別在日本、馬來西亞與她們生下11名子女。而隨著日益壯大的家庭成員，許多妻子因忙於照顧小孩而無法配合拍攝，加上理念不合與收入下降，導致家庭面臨崩解。

渡部龍太與其中一名妻子，帶著3個小孩在逛街。（圖／翻攝自Ｘ @12ryuta2666）

渡部龍太其實並未與任何女子結婚，只是分別與不同女子在日本與馬來西亞生下許多小孩。（圖／翻攝自Ｘ @12ryuta2666）

責任歸屬引爆衝突！提議妻當單親媽賺錢供養

渡部龍太近日在影片中詳細解釋了家庭解體的原因，他坦言去年因忙於照顧剛出生的雙胞胎，導致他身為「一夫多妻男」的活動完全停擺。為了重啟計畫，他竟提議將養育責任全數交給妻子們，甚至建議她們開設「單親媽媽頻道」賺錢供養家庭，好讓自己能專心出門找新老婆。此舉引發妻子們強烈不滿，直喊「一夫多妻制太噁心了」，最終他的2位妻子陽咲與千春選擇離開。

渡部龍太因遭遇經濟困難，宣布解散一夫多妻制，但隨即宣布會在開啟「一夫多妻」的第二篇章。（圖／翻攝自Ｘ @12ryuta2666）

渡部龍太與3位妻子談論是否要解散時的畫面，3位女子看似都面有難色。（圖／翻攝自Ｘ @12ryuta2666）

堅持初衷再覓新歡！網友嚴厲指責拋棄妻兒

渡部龍太對此則淡然比喻這「就像樂團一樣，因為音樂方向性不同而解散」，強調不想因他人的想法改變自己的初衷，並宣布已經聯繫上4位新的女子，將開啟「一夫多妻第二章」，繼續他的後宮之路。影片上傳後，引發不少網友嚴厲指責「你拋棄的不是環境，而是妻子和孩子」、「你這個廢物。如果你拋棄所有阻礙你的東西，重新開始，你這輩子都只能在谷底徘徊」、「每個人都假裝自己是受害者，但最大的受害者是孩子」。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

