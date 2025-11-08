夫夫吻戲超夢幻！初孟軒跟徐鈞浩互喊「老公」
《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》），由初孟軒、徐鈞浩詮釋的夫夫組合「布朗尼與紅豆泥」，掀起討論熱潮，兩人從森林結婚的甜蜜高點，一路走向現實抉擇的心碎分離，初孟軒談起此次與徐鈞浩的合作：「演出的時候，會因為紅豆泥（徐鈞浩飾演）的反應可愛到而笑出來！」
《好好吃飯2》中，徐鈞浩飾演擁有女王性格的「紅豆泥」，遇上如同騎士一般沈穩的「布朗尼」（初孟軒飾演），兩人感情彷彿乾柴烈火，徐鈞浩特別回想過往的青春戀情和感受：「學生時期的我像是把心臟掏出來一樣，其實回望那樣的自己是有一點點羨慕的，情感豐沛又不顧一切！」他形容角色活得比自己「痛快很多」。
初孟軒和徐鈞浩首度合作就建立絕佳默契，還能戲裡戲外都自然互稱「老公」，徐鈞浩表示多虧拍攝地點在深山之中，「第一天早上有很長的一段等戲，又沒有手機訊號，我們一起在河邊堆石頭，打水漂，一邊說了很多很多話，也是那樣讓我們建立起了情誼，可以自然地用在戲劇裡。」
徐鈞浩至今難忘森林裡的證婚畫面，「跋山涉水跑到山上，在絕美的陽光下接受證婚和接吻，太夢幻了，永遠難忘！」這段在森林裡立下婚約、親吻的畫面堪稱全劇最養眼橋段，還有許多網友羨慕女主角李玲葦能在近距離觀賞山林絕美吻戲。
不過在兩人甜度爆表後，接著就面臨殘酷的現實選擇，徐鈞浩選擇主動告別初孟軒，留下分手名句：「我太愛他了，愛到失去自己。」這段戲份也在徐鈞浩心中烙下深刻印記，「到了夜晚在黑暗中大喊分手，那種心碎，也永遠揪心！」他忍不住感慨：「我本人是不能接受這樣的分開啦，但紅豆泥（角色名）做到了，我由衷欽佩他。」
初孟軒同樣對於和徐鈞浩分離的一幕感到不捨，「人生中有很多時刻都身不由己，在他跟我提離婚的時候，我看到他的不知所措、看到他有多希望我留下來，但是都為時已晚。」許多劇迷對於兩人的分離感到惋惜，也有網友敲碗說：「想看他們的戀愛史！」徐鈞浩也特別喊話，希望角色未來能「復活」回歸影集！
