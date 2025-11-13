新／夫夫找代孕「拍無碼孕母私密處」遭起底是醫師！慈濟醫院回應了

娛樂中心／綜合報導

慈濟醫院骨科的朱姓男醫師在社群分享自己到美國找代理孕母，把過程放上網路，引起網友撻伐。（圖／翻攝自ＩＧ、threads）

近期同性伴侶代孕爭議仍持續延燒，又有一名男網友自曝赴美代孕經驗，卻因一連串發言與行為引發更大反彈。他日前在社群發文稱新生兒「不需要做產檢」，甚至表示醫生會建議做很多檢查，但他全都拒絕；如今網友更挖出該名男子竟是慈濟醫院的骨科醫師，風波瞬間擴大。

事件引發眾怒的另一原因，是有網友爆料，這名骨科醫師與男友人赴美代孕時，竟拍下孕母生產過程的全程畫面，包含孕母生殖器無碼特寫並上傳至網路。網友憤怒表示：「我不是反對代孕，而是他竟然把孕母最私密、最脆弱的畫面放到網路上。」他痛批，就算對方聲稱「有詢問孕母」，也難以令人信服，「難道是在她生產痛到沒力氣，只能回答好的時候問？」

廣告 廣告

朱姓男醫師曾發文說小孩不需要產檢，是在賺認知差異的錢。（圖／翻攝自ＩＧ、threads）

網友更直言：「我不相信孕母會願意讓他們把私密處公開上網，應該是答應可以拍給自己留存。若要公開，孕母根本應該要額外要求費用。」他強調孕母是在極度脆弱的狀態下生產，即便有代孕合約，「但沒有任何契約允許你把人家的私密處PO到社群平台」。

這位代孕夫夫被起底是台北慈濟醫院骨科的朱姓男醫師。（圖／翻攝自ＩＧ、threads）

該名朱姓男醫師還發文聲稱孩子「產檢正常、足月、食欲良好，不太哭鬧」，質疑醫生建議多項檢查只是為了「賺認知落差的錢」。此言論再度被網友痛批不負責任。隨著醫師身分曝光，代孕倫理、醫療專業操守與當事人行為再度掀起激烈討論，不少網友要求醫院與相關單位釐清情況、給予交代，目前該名男醫師已經將社群平台關閉，僅剩下之前的截圖在網上流傳。對此，台北慈濟醫院回應，「醫院已接獲訊息，正在了解中。」

更多三立新聞網報導

劉宇寧、宋祖兒由恨生愛！金士傑合作大讚演技驚艷：「讓我嚇一跳！」

50歲男「1症狀」誤認胃食道逆流！醫查驚：肺癌了

楊晴回台拍戲斷了美國男！被遠距離斬桃花 單身多年曝心聲：不排斥女生

可樂是快樂水？揭含糖飲料暗黑真相 權威醫：常喝恐破壞大腦獎賞系統

