夫妻住飯店都在幹嘛？大票人給相同答案 他傻眼：真的是純友誼

近年許多台灣民眾轉向出國旅行，不少夫妻會排好假期到日本、韓國等地欣賞美景。但近日有名網友好奇，「夫妻住飯店都在做什麼？」結果絕大多數人給出的答案都相同，那就是滑手機、睡覺，出國不會特別溫存。有網友看到甚至直接虧，「夫妻真的是純友誼」。

原PO在PTT八卦板以「夫妻住飯店都在幹嘛？」發文表示，看到高中初戀跟老公去日本旅遊，在飯店打卡被老公摟著，然後對著鏡子玩自拍，看起來好幸福，「夫妻住飯店都在幹嘛啊？我30惹」。

結果大多數人都給出差不多的回應，「滑手機」、「滑手機+1」、「一個發限動，一個滑手機」、「滑手機，看電視」、「滑手機、看電視，在床上吃消夜」、「交往超過半年就各自滑手機」、「都是夫妻了，當然是滑手機啊」、「45的話，應該都在追劇」、「在馬桶上滑手機，不要不信」、「還真的沒在幹嘛，各滑各手機累了倒頭就睡」、「瘋狂滑手機」。有網友看到千篇一律的回答，直言「夫妻真的是純友誼了」。

但也有人給出不同的答案，「學微積分」、「電腦打開來加班」、「大部分精力都在早上出去逛累」、「遠桌處理還沒做完的工作」、「聽隔壁房間的聲音」、「住飯店第二天就開始吵架」、「夫妻越久越像兄弟」。

