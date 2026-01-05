夫妻假冒大師斬桃花涉詐千萬！神棍交保後潛逃越南.妻遭求重刑

宜蘭縣一對夫妻檔涉嫌成立命理中心粉專當幌子，宣稱可斬桃花或施以挽回感情的鎖心術、和合術，利用受害人情感低落期間，向感情不順遂的男女詐財，受害者至少有7人。劉姓主嫌棄保潛逃，而他的妻子則是被起訴，合計求處有期徒刑8年。

劉姓嫌犯和黃姓妻子在網路平台投放廣告，宣稱可以替感情失和的男女改運，常見詐騙話術包括，「你卡到陰，不處理會出大事」、「限時消災，今天不做就來不及」、「天機不可外洩」等理由，但「施法」代價不斐，和合術、鎖心術每項一個月3萬6千元；斬桃花1萬2千元，其中最貴加強型套餐，更是收費高達8萬4千元，而且只收現金不開收據。

受害人遍布各縣市，以女性居多，已知至少7人受害，累積詐騙金額300萬元，但檢警查到，夫婦兩人有1700多萬元金流，是否包含其他詐騙金額，還要再調查。

夫妻用話術讓被害者上當。圖／台視新聞製圖

法事價目表。圖／台視新聞製圖

只是沒想到抓到人後，黃姓女子3萬元交保；她的丈夫涉案重大，檢察官聲請羈押，最後也裁定3萬元交保，但劉姓嫌犯交保後立刻潛逃到越南，妻子交保後繼續和被害人拿錢，還試圖將犯行全數推給潛逃丈夫，否認犯案，檢方裁定加重詐欺、洗錢罪起訴黃姓女子，合計求刑八年，羈押禁見。

劉男交保後潛逃，黃女將犯罪推給丈夫，遭檢方起訴。圖／台視新聞製圖

這起假大師真詐騙案，過去多數案件被認定是民俗信仰糾紛，證據不足多被無罪釋放，但宜蘭地檢署檢察官逐一抽絲剝繭，最終瓦解這起精心設計的騙局。

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

※民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信

※未經判決確定者，應推定為無罪

宜蘭／張愷廷、余孟潔、楊芯宇 責任編輯／陳俊宇

