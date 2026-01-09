夫妻反目！男趁妻熟睡偷刪9700張照片 判刑5個月
基隆地方法院審理一起夫妻間的隱私侵犯案件。化名阿雄的男子於2023年9月間，明知法院已對其核發保護令，仍趁著妻子小花在臥室熟睡之際，擅自取走對方手機進行翻拍。
根據判決書記載，阿雄不僅翻拍手機內的照片，更進一步刪除了9700張照片、社群平台帳號資料、聯絡人資料、備忘錄以及語音備忘錄等重要個人資料。小花事後發現手機內資料大量遺失，查看手機紀錄後確認為丈夫所為，隨即報警提告。
阿雄到案後坦承確實有使用自己的手機翻拍妻子手機內的照片，但辯稱妻子手機並未上鎖，他這麼做純粹是為了民事訴訟蒐集證據。他強調自己並未入侵妻子手機，更沒有刪除任何資料。
基隆地院法官在審理時指出，現代人的手機內存有大量私人資訊，包含支付功能等敏感資料，一般都會設定密碼保護。根據經驗法則判斷，阿雄要翻拍照片勢必需要輸入密碼，此行為已構成入侵。
法官進一步說明，夫妻之間雖互負忠貞義務以保障婚姻純潔，但這不代表必須接受另一方的全面監控。即使懷疑配偶外遇或有調查必要，也不能任意窺視、竊聽對方的非公開資訊，此類行為難認具有法律上的正當理由。
最終法院認定阿雄的行為已構成犯罪，依無故取得、刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。
