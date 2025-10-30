夫妻吵完架！ 男追妻違停擋道 警拔槍上銬挨批「故意激怒」

警方拔槍執法後不僅將男子上銬，還將70多歲的阿嬤壓制在地，家屬憤怒控訴警方執法過當。（圖／TVBS）

高雄林園一起家庭糾紛演變成警民衝突事件，引發執法爭議。事件起因於一對夫妻吵架後，丈夫開車追至妻子娘家違停並按喇叭，被妻子阿嬤報警處理。然而，警方到場後拔槍執法，不僅將男子上銬，還將70多歲的阿嬤壓制在地，導致家屬憤怒控訴警方執法過當，並已驗傷準備提告。

警方拔槍執法後不僅將男子上銬，還將70多歲的阿嬤壓制在地，家屬憤怒控訴警方執法過當。（圖／TVBS）

這起事件發生在高雄林園，起因是一對夫妻發生爭執，丈夫隨後開車追至妻子娘家。當男子在巷口違停並不停按喇叭時，妻子的阿嬤感到驚恐而報警，希望警方能協助要求孫女婿移車。

廣告 廣告

然而，警方到場處理時情況急轉直下。警方與馮姓男子對峙時，一名員警拔出配槍並警告男子：「我現在警戒，你錄啦，我錄啊，如果你衝撞我，我就是開槍。」這一舉動讓馮男感到憤怒，認為自己僅是違停並未有衝撞行為，不應遭受如此對待。

阿嬤展示手腳上的瘀青，表示當時擔心警方拔槍可能會誤傷她孫女婿及曾孫，才會上前制止。（圖／TVBS）

馮男的妻子抱著僅一個多月大的嬰兒上前勸阻，而妻子的阿嬤也出面協助，然而情況卻更加惡化。在混亂中，70歲的阿嬤被警方壓制在地，引發家屬強烈抗議，指控警方執法過當。

事後，阿嬤展示手腳上的瘀青，表示當時只是擔心警方拔槍可能會誤傷她的曾孫，才會上前制止。她表示：「我孫女婿又不是什麼重刑犯，也不是通緝犯，你有需要拿那支槍出來嗎？一個孫子抱著小孩，才一個多月，如果是你的家人你不會怕嗎？」

妻子的母親也對警方的行為表示不滿，質疑母親只是維護孫子有何不對。妻子的父親則指控警方是故意激怒馮男以便進行逮捕，並質疑警方的密錄器只錄到對警方有利的畫面。

更多 TVBS 報導

11歲童負氣離家出走！「高雄→嘉義」搭火車找阿嬤卻迷路

違停饒河夜市！ 駕駛「爬車頂」嗆警 再作勢攻擊

違停害死人！35歲男夜騎撞廂型車 身受重傷不治「車頭全毀」

女騎士讓路阿嬤緊急煞車摔車！左手慘遭輾斷 關鍵人卻消失了

