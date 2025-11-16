夫妻吵架夫摔死貓 判拘役50天

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮林氏夫妻去年2月間因細故吵架，林夫憤而把老婆養的2隻寵物兔、1隻寵物貓自籠內抓出，用力摔擲地面，導致3隻寵物身亡，遭老婆一狀告上法院，花蓮地方法院依違反動物保護法，判處被告林男拘役50天，併科罰金新臺幣22萬元，得易科罰金及勞役。

檢警調查，家住花蓮縣的林姓男子與妻子去年2月4日晚間因細故爭吵後，林姓男子接續把妻子飼養的寵物兔2隻、寵物貓1隻自籠內抓出，用力摔擲地面，使3隻動物因撞擊地面，受有傷害致重要器官功能喪失而死亡，林妻不滿報警，警方到場林男坦承犯行，花蓮地檢署依違反動物保護法起訴。

花蓮地方法院審理後認為，被告林男明知任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，竟基於傷害動物之接續犯意，連續摔死配偶飼養的3隻寵物，被告無視動物保護法所揭櫫尊重動物生命及保護動物之立法意旨，僅因與配偶發生爭吵，未思控制情緒，竟為本案犯行，判處被告林男拘役50天，併科罰金新臺幣22萬元。

