夫妻吵架失控！台中高樓深夜火警 30歲女火燒廚房驚動百人疏散

台北市 / 張德生 張權 新北報導 跨年夜當天下午，連鎖的「莊家班麻油雞」位在雙北定10間店家，鍋內遭人惡意潑灑粉末，犯案時間、手法幾乎相同，警方事後逮到三名嫌犯，他們互相不認識，至於犯案動機，有人說不滿孩子在店內吃壞肚子，或是約網友被放鳥一時氣憤，但部分嫌犯戶籍地不在北部，說詞被警方高度懷疑，而3人手機幾乎都被「重置過」，警方懷疑案情不單純，甚至還有幕後藏鏡人，將持續調查釐清。記者VS.李姓嫌犯說：「(是有人教唆嗎)，(是有收錢嗎)。」雙手上銬，被警方押進地檢署，面對鏡頭問話，完全沒有回應，記者VS.李姓嫌犯說：「(為什麼手機要重置)，(誰幫你們訂飯店的)。」同樣被帶進地檢署的，還有另外兩名嫌犯，他們對於犯行不發一語，這三人就是涉嫌在跨年日，將不明粉末灑進，連鎖莊家班麻油雞店的嫌犯，但三人幾乎在同時間犯案，多點犯案手法相似卻互稱不認識。資深媒體人陶煥昌說：「3個人同時在不同的地點，同時犯案，這個絕對是有人在教唆的。」中和興南店當下李姓嫌犯，快速拿著疑似，裝有砂糖的袋子倒入鍋內，這樣的手法僅僅只毀壞湯頭，不像其他案件中暴力砸店，或是潑漆等恐嚇行為，也被認為是刻意設計。在中和犯案的25歲李姓嫌犯，犯案後在板橋找旅館遭逮，供稱是因為小朋友在店家吃壞肚子才會下手，在淡水士林北投犯案的江姓嫌犯，還有另一名蘆洲犯案的謝姓嫌犯，都說是因為約網友沒到，一時氣憤犯案，但其中有兩人根本不是北部人，說法令警方懷疑，而三人互不認識都有毒品前科，落網後被發現手機全部重置過，警方懷疑是用來和「幕後藏鏡人」通報進度。資深媒體人陶煥昌說：「都很年輕嘛，21、22歲，最大的25歲，理論上，他們不至於會和店家，發生到什麼樣重大的糾紛，嫌犯的人緣，地緣的背景，他甚至可能根本不是在他犯案地點，這個店家附近的住戶居民。」犯案地點同時橫跨，雙北多個分局警方不敢大意，新北市刑大已經介入偵辦，儘管店家只有湯頭受到損失，但警告意味濃厚，警方持續抽絲剝繭要揪出幕後嫌犯。 原始連結

