夫妻吵架妻自傷失聯 東勢警速協尋化解危機

〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社區一名20歲女子，與丈夫吵架後失聯，並傳手部受傷照片給丈夫，疑有自傷傾向，丈夫擔心妻子發生意外趕緊向警方報案，東勢警分局獲報後以車追人，鎖定女子車輛行經軌跡，在石岡區豐勢路一處巷子將女子攔下，並通報119救護人員到場為女子的手部包紮，女子拒絕就醫，員警將她帶回派出所休息後，聯絡家屬到場接回，結束一場虛驚。

昨天下午4點左右，東勢警分局土牛派出所接獲警方轉報，指稱劉姓女子(20歲)因與丈夫因瑣事爭吵後失聯，隨後並傳送手部受傷的照片給丈夫，疑似有自傷傾向，女子丈夫憂心忡忡，深怕妻子發生意外，立刻向警方尋求協助，盼望能在最短時間內找到人。

土牛派出所所長吳清煬與警員黃繼緯接獲通報後，第一時間調閱資料，鎖定女子所駕駛車輛的行車軌跡，發現其最後行蹤出現在石岡區豐勢路一處巷口附近，因地處偏僻，兩人立即駕車前往搜索，最終在該巷巷底一處堤防邊發現劉女。

警方立即上前關心，確認女子身上有傷勢，旋即通報119救護人員到場為劉女進行包紮，但劉女拒絕就醫，情緒仍激動，兩名員警耐心勸導，將她帶回派出所休息，並聯絡家人到場接回。女子丈夫對土牛所員警的迅速行動與鍥而不捨表達感謝，才未釀成無法挽回的遺憾，劉女情緒穩定後，也對警方辛勞表達歉意。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

