夫妻吵架情緒失控！八旬翁持按摩器狠砸殺妻 自行報案遭收押

新竹縣一起家暴致死案件震驚社區，一名82歲老翁與70多歲妻子在爭執過程中情緒失控，使用按摩器重擊妻子頭部導致死亡。這起悲劇發生於3日凌晨，老翁犯案後自行撥打110報警，表示自己打傷了太太。警方趕到現場後，發現婦人已倒臥房間喪命。由於涉及家庭暴力殺人罪，檢方以犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞為由，向法院聲請羈押老翁，並獲准通過。

新竹縣82歲翁疑與妻子發生口角，「鈍器重擊」殺妻。（圖／TVBS）

這起人倫悲劇發生在新竹縣竹北市的一處寧靜社區。根據警方調查，82歲老翁於3日凌晨與70多歲的妻子發生口角，在情緒失控的狀態下，老翁徒手拿起按摩器朝妻子頭部猛力砸擊。事後，他自行撥打110報案，向警方表示自己打傷了太太。警方獲報後立即趕赴現場，進入房間後發現婦人已倒臥在地，沒有生命跡象。新竹地檢主任檢察官黃振倫表示，被告經檢察官訊問後，認定其涉犯家庭暴力防治法第2條第1項、刑法第271條第1項等家庭暴力殺人罪，犯罪嫌疑重大，且認為其有逃亡之虞，因此向法院聲請羈押並獲准。據了解，老翁被帶回警局時情緒不穩，回答問題也不清不楚，檢方擔心他可能做出自傷行為，加上家暴情節嚴重，因此提出羈押聲請。

社區其他住戶對這起事件感到震驚，一位鄰居表示平常沒有聽到爭吵聲，前幾年還有看到犯案的老翁，對於此事感到相當意外。據了解，這對老夫妻有兩個兒子，雖然沒有同住，但都住在案發的同一個社區。鄰居也表示，這對老夫妻平時相處還算和睦，但老翁近幾年很少出門。至於犯案前夫妻間是否早有矛盾，檢警將持續深入追查，以釐清案件的全貌。此案再次提醒大家重視家庭暴力問題，若遇到家暴情況，請撥打113或110尋求協助。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

