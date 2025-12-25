一段2年前的家暴影片近日在網路上引發公憤，影片中夫妻劇烈爭吵，竟將怒火轉向無辜孩童，甚至出現摔童畫面！社會局表示，從畫面來看，男子涉嫌違反《兒童及少年福利與權益保障法》，女子也疏於維護孩童安全，若查證屬實，將依法裁處。目前社會局已將現有資料交由警方追查，以確認孩子目前的狀況。

夫妻吵架竟「摔小孩」疑重組家庭母不忍了 PO出2年前家暴畫面。(圖／民眾提供)

一段2年前的家暴影像近日在網路上引發公憤，影片中夫妻劇烈爭吵卻將怒火轉向無辜孩童，甚至出現摔童畫面。這段發生於2023年6月的家暴事件，由當事人上傳至網路，引起網友強烈譁然。事件曝光後，社會局與警方已立即介入調查，追查當時狀況與孩子現況。

廣告 廣告

夫妻吵架竟「摔小孩」2年前家暴畫面網瘋傳。(圖／TVBS)

監視器畫面記錄了整起事件的經過。影片中，女子正帶著女童準備去上課，隨後她抓起放在門口的書包朝屋內丟出，這個動作引燃了男子的怒火。男子衝上前，從女童身上扯下書包並用力摔在地上，夫妻隨即爆發激烈衝突，卻將無辜的孩子當作發洩工具。當女子衝上前抱起靠近屋內的小孩時，男子也不甘示弱地抓起靠近門口的孩子，將孩子往地上摔，孩子因此嚇得大哭，但大人仍持續爭吵。畫面中兩人各抱一個孩子對峙約10多秒後，影片結束。

這段家暴影片在事發2年後被上傳到網路，引起熱烈討論。上傳者正是影片中的孩子母親，她在貼文中表示，即使事隔2年，心情仍難以平復。她聲稱男方不只對她進行精神控制，還差點將她從24樓推下，但在男方道歉後她仍選擇原諒。她也提到已將影片交給社工，但社工表示因當時沒有即時通報，難以處置。

家暴父摔童影片流出！驚悚畫面全都錄 社會局震怒緊急介入。(圖／TVBS)

影片公開後引起大批網友撻伐，女子隨後刪除文章並關閉社交帳號。據了解，這對夫妻疑似是重組家庭，男女雙方各自帶著一個孩子，可能因此才會拿彼此的孩子做為威脅手段。媒體分別前往男女雙方工作地點查訪，同事表示他們已經離職；循線找到男方現任工作地點，但同事也不清楚相關狀況。

社會局回應表示，因為影片中缺乏當事人詳細資訊，尚無法確認是否有受理通報紀錄，已將現有資料交由警方追查，確認孩子目前的狀況。社會局同時強調，從畫面來看，男子涉嫌違反兒少權法，女子也疏於維護孩童安全，若查證屬實，將會依法裁處。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

獨／不滿酒後被「翻舊帳」66歲伯街頭失控 結髮妻傷仍不提告

迷你區間車現身台中街頭！「這款」恐遭沒收 車主圓鐵道夢引熱議

疑不滿女友「上別人車」龍井男怒砸車窗 駕駛3度倒車險衝

疑「逆光」惹禍！女大生撞貨車 又遭2度追撞 3人傷

