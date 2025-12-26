夫妻吵架「互摔小孩出氣」網炸鍋！中市府回應了

社會中心／李明融報導

近日社群平台瘋傳一段驚悚的監視器影片，內容顯示一對疑似重組家庭的夫妻爆發激烈爭執，過程中兩人竟輪流抱起家中 2 名幼童重摔在地洩憤。孩子驚恐的哭喊聲引發大批網友憤怒，痛批「根本把小孩當武器」。由於事發地點疑似在台中，台中市社會局隨即展開追查並做出回應，證實影片為 2023 年往事，當時已依《兒少權法》對該名繼父進行裁處，目前兩人已離婚。

台中夫妻吵架竟「拿小孩當出氣筒」互摔！影片瘋傳全網氣炸⋯中市府回應了

重組家庭夫妻爭執影片曝光，引發網友關注。（資料照，非當事人／民視新聞網）根據 Threads 瘋傳的影片顯示，一家四口當時在客廳，夫妻兩人正發生口角。媽媽疑似不滿爸爸口氣，先將書包猛丟向男子；爸爸一氣之下竟用力扯下身旁孩子的書包，導致孩子重摔在地。隨後兩人情緒失控，不僅互摔對方的孩子，爸爸甚至一度將女方的女兒高舉過頭作勢摔地，女孩驚恐大叫「不要啊！」場面令人揪心。發布影片的女子疑似就是影片中的生母，她在文中表示「已經 2 年多，我和女兒走不出去」，引發網友質疑是因近期又與前夫發生衝突才將舊影片上傳，隨後該文已被刪除。對此，台中市社會局回應，經警方與社工比對，確認該案發生於 2023 年，影片中的女子為女童生母，男子則為當時的繼父。

社會局指出，夫妻兩人已經離婚，且孩子受照顧的狀況良好。（資料照／民視新聞網）

社會局指出，該名繼父行為已違反《兒童及少年福利及權益保障法》第 49 條「身心虐待」及第 56 條「未受適當養育或照顧」，當時已裁處其強制接受親職教育。目前兩人已經離婚，該男子至今未再接觸女童。社工持續追蹤發現，女童目前受照顧情況良好，未來將持續提供關心與輔導，確保兒少安全。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

