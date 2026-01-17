夫妻吵架「寫悔過書」求和？寇乃馨踩黃國倫地雷下場曝

寇乃馨揭夫妻吵架寫悔過書求和，踩黃國倫地雷下場曝。（圖／池宗玲攝、IG@nancykou0522）

演藝圈夫妻檔寇乃馨、黃國倫近年跨入短影音領域，不時透過影片分享近20年的夫妻之道。日前兩人就被問到吵架求和的方法，寇乃馨直言會請對方寫「悔過書」，黃國倫則自爆第一次寫悔過書的經驗，寇乃馨還補充：「黃國倫寫的情書都沒有悔過書多。」

寇乃馨表示，夫妻吵架寫悔過書的用意，「女生生氣的時候，最怕男生不知道錯在哪，所以錯的原因寫清楚，再也不要犯」。隨後黃國倫回憶第一次寫悔過書，是因為某次聚會，寇乃馨在朋友面前說：「老黃給大家唱首歌！」結果黃國倫一聽立刻擺臭臉，心想怎麼可以被叫老黃，導致當下氣氛十分尷尬。

廣告 廣告

黃國倫不滿被寇乃馨叫「老黃」。（圖／IG@nancykou0522）

寇乃馨進一步補充，當晚回到家就為此落淚，「為什麼在我朋友面前讓我丟臉，為什麼在你的人生當中會有我的禁區」，更激動直言：「我不可以叫你老黃，你就是不愛我。」於是黃國倫真的寫了悔過書，「我黃國倫同意小寶貝乃馨，在任何時候，任何地點，向任何人叫我老黃，不得有異，亦不會不開心。特此立書，以茲證明」，就連立書人都以「老黃」註記。

寇乃馨坦言，「這對我很重要，這個男人願意安慰我的心情，而且還很認真，鄭重其事寫下承諾」，覺得這就是愛情的證明。不過，她也透露，為了尊重彼此，從那時起就沒再以老黃稱呼黃國倫。影片一出，引來網友紛紛留言回應，「同等對待，老黃叫老寇」、「太可愛了，我都是寫乖乖牌」、「可以這樣嘻囁的夫妻生活，這種感情是非常珍貴的」、「寫悔過書有點扯」、「怎麼可以這麼可愛，我從頭微笑到尾」。

更多中時新聞網報導

林心如滷豬腳慶生 霍建華喊讚

雷嘉汭罹病入夜發作 眼頸腫一圈

郭方儒認愛陳詩穎 脖有紅印嚷是蕁麻疹