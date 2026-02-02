夫妻回歸沒合體！「老高與小茉爆離婚」 婚姻關係全說了

擁有667萬粉絲點閱的人氣YouTuber「老高與小茉」去年因愛犬罹癌停更頻道。（圖／翻攝自老高與小茉Mr&Mrs Gao YouTube）





YouTuber「老高與小茉」擁有逾600萬訂閱，靠著頻道一個月就能有約300萬收入，去年10月因愛犬罹癌停更後，在今年1月30日上傳影片，黑底白字告訴粉絲他們將回歸，不過卻有網友爆出老高與小茉離婚的傳言，對此，其實兩人婚姻關係小茉也曾坦認自己算「單身。」

老高與小茉因陪伴罹癌愛犬「力氣」最後一段時光，去年選擇停更，時隔3個月時間回歸，坦言如今生活也逐步回到正軌，未來將依自己的節奏更新，卻不料因夫妻倆沒合體，僅是透過聲音傳達，有網友在Threads爆料離婚，指出「除了力氣離世，老高還不知如何交代婚姻失敗。」

廣告 廣告

對於離婚一事，老高與小茉並未對外回應，不過在之前的影片中，小茉曾提及和老高僅有在日本登記結婚，並沒有回到中國辦理登記手續，因此自己在中國法律上還算是單身；另外，對於結婚多年沒有孩子，老高曾表示自己是「頂客族」，小茉為了生活，也選擇不打破平衡。



【更多東森娛樂報導】

●極限網紅攀62層高墜樓亡！母怒告直播平台 判決曝

●嘻小瓜婚禮紅包挨酸「全場最少」 和LuLu對話曝光

●翻紅「雅方羊肉爐」！00後千金正面照曝 半年吸粉破20萬

