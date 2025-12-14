夫妻坐擁2千萬！因父親1要求面臨破產 兒被逼瘋：奪走我活下去的樂趣？

財經中心／王文承報導

一對退休夫婦原以為迎接高齡獨居的父親同住，能讓三人享受穩定而愉快的天倫生活，沒想到父親一句突如其來的要求，卻掀起家庭財務和老後規劃的巨大波瀾。（示意圖／PIXABAY）

日本一對退休夫婦原以為迎接高齡獨居的父親同住，能讓三人享受穩定而愉快的天倫生活，沒想到父親一句突如其來的要求，卻掀起家庭財務和老後規劃的巨大波瀾，甚至險些動用到夫妻倆辛苦累積的養老金。

夫妻擁2千萬 因父親1要求面臨破產



根據《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京郊區的德永健司（化名）今年 65 歲，與妻子剛從機械零件製造業退休。夫妻倆每月共領 26 萬日圓（約新台幣 5.3 萬元）退休金，雖然支出約 28～29 萬日圓（約新台幣 5.7～5.9 萬元），略微入不敷出，但手頭仍有 2000 萬日圓（約新台幣 408 萬元）存款，生活尚無壓力。

真正讓健司掛心的，是 90 歲的獨居父親茂（化名）。自從喪偶後，茂的精神狀態明顯下滑、作息混亂。思量再三後，健司夫婦決定接父親同住。他們賣掉原公寓換得 1500 萬日圓（約新台幣 306 萬元），加上原有存款，資金瞬間提升至 3500 萬日圓（約新台幣 714 萬元）。一家三口搬進茂的舊宅後，又投入 750 萬日圓（約新台幣 153 萬元）進行整修，其中茂支付 250 萬，其餘由夫婦負擔。

搬回一起住後，茂的精神明顯好轉，臉上也重新露出笑容。加上他自身每月 11 萬日圓（約新台幣 2.25 萬元）的年金，全家月收入一口氣提高到 37 萬日圓（約新台幣 7.55 萬元），生活變得比以前更加寬裕。

就在眾人以為幸福生活就此展開時，風波悄悄來臨。

某天，茂突然提出奇特要求——早餐一定要吃牛排，而且還是松阪牛、神戶牛等高級國產牛。他表示「書上說多吃肉能長壽」，起初大家以為是玩笑，但茂日漸固執，每天要求至少 100 克，晚餐甚至想每週吃三次。

結果，光是食費就暴增到每月 18 萬日圓（約新台幣 3.67 萬元），家庭收支立刻出現 7 萬日圓（約新台幣 1.43 萬元）的巨大赤字。

健司勸父親節制，反被質問：「你要奪走我活下去的樂趣嗎？」茂更堅稱自己之所以能長壽，就是靠每天吃牛排。

走投無路下，夫婦帶茂至鄰近的 CFP（國際認證理財規劃顧問）事務所諮詢。專家直言，若維持如此高額花費，之後再碰上醫療或照護需求，夫妻倆的退休金勢必迅速被耗盡，自己的老後生活也將受到威脅。

當 CFP 將每月食材支出做成圖表呈現，茂親眼看見驚人的花費後，當下向兒子與媳婦道歉，態度出現劇烈轉變。

後來健司才得知，茂執著於牛排，其實是因為亡妻生前常為他煎牛排，那是他心中最溫暖的回憶。面對思念無以排遣，他只能用固定吃牛排的方式延續那份情感。

在坦誠溝通後，一家人達成新的生活默契：牛排改為「每週一次的小確幸」，妻子也努力重現婆婆昔日的家常料理。調整後，家庭支出恢復正常水準，收支再度回到平衡，茂也開始更積極維持健康、固定就醫檢查，並更珍惜與家人共度的時光。

這起事件也提醒許多即將或已進入退休生活的家庭：晚年最大的兩項風險，就是「過度消費」與「長壽風險」。退休後收入大幅下降，只要某項固定支出突然膨脹，就可能迅速打亂多年規劃；而高齡後的醫療與照護更可能成為財務黑洞。

長壽固然值得慶幸，但若沒有提前做好規劃與控管開銷，仍可能在晚年面臨壓力。真正安心的老後，不只是「活得久」，更是「過得好」。

