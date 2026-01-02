社會中心／李豫翰、鄭國陽 台北報導

新年第一天，捷運站內又爆發爭執！1號下午3點左右，台北捷運松江南京站，有夫妻把寵物狗裝進推車，帶出門散步，疑似因為丈夫推車A到妻子的腳，讓女子氣得對男子飆罵，兩人越吵越激烈，更作勢要拿寵物狗出氣，看到有路人側目，女子還對路人咆哮，民眾見狀，趕快報警處理。

一男一女，在捷運月台上，互相叫罵，引起旁人側目，女子竟然還動手。路人不想惹事，趕緊上車離開，其他民眾也躲得遠遠的，而這對男女繼續爭執，甚至想拿推車裡的寵物狗出氣，作勢拿起來摔。

捷運又出事？老公推推車不慎撞到老婆 女暴怒使出「這一招」開罵險殃及小狗

夫妻帶狗出門散步推推車 疑不慎撞到妻"兩人開吵"（圖／Threads）

吵架還對寵物動手，民眾趕快報警。事發在元旦下午三點多，台北捷運松江南京站內，起爭執的兩人是一對夫妻，把寶貝寵物狗裝進推車帶出門散步，疑似丈夫推車不小心A到妻子的腳，引爆女生怒火，兩人越講越失控，疑似把毛小孩當出氣包，而壞情緒也蔓延到路人。





夫妻倆在捷警安撫下，慢慢恢復冷靜，由於兩人沒有真的對寵物動手，警方就讓他們離開，只是女子新年第一天就在捷運失控，嚇壞不少乘客。





原文出處：捷運又出事？老公推推車不慎撞到老婆 女暴怒使出「這一招」開罵險殃及小狗

