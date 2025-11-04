夫妻年收80萬養4孩！兒怨「只能穿舊衣、沒錢出國玩」 她嘆：沒讓孩流落街頭
「要年收多少才不會被小孩嫌棄？」一名人妻訴苦，夫妻倆年收入共80萬元左右，由於沒房沒車，只能與4個孩子在外租屋生活，沒想到最近卻被就讀大學二年級的孩子埋怨稱，同學都能穿名牌、開父母送的車，而他卻只能撿親戚穿過的衣服，還從來沒過出遠門、沒買過玩具，讓她心寒道「沒讓他們餓肚子流落街頭，還供他們上學，卻被孩子嫌棄，覺得很心酸！」
這名網友在Dcard以「請問要年收多少才不會被小孩嫌棄？」為題發文表示，她和丈夫養育了4名子女，最大的孩子已經讀大二，但因為沒車沒房，且夫妻倆年收入加起來約80萬元，一家6口只能在外租屋。
原PO說到，平常孩子的學費、補習費、手機網路費都是她和丈夫負擔，上大學的孩子則去辦了就學貸款，寒暑假則會讓孩子們去工廠打工幫忙家裡，基本從沒讓小孩餓肚子過，「結果孩子最近開始在抱怨，說他的同學全身戴名牌，還開著父母送的車進校園，還反問我為什麼家裡沒車可以讓他開？」
原PO指出，孩子還提及，表哥、表姊每年寒暑假都能出國玩，也有iPhone和PS5能用，質問為何從小都沒有帶他們出過遠門，也沒買過玩具，連衣服都只能穿表哥、表姊的舊衣服。
原PO無奈道，「當下我不知道該怎麼反駁，我們夫妻倆已經盡力給孩子最好的了，沒讓他們餓肚子流落街頭，還供他們上學，卻被孩子嫌棄，覺得很心酸，無法給孩子們滿意的成長環境，讓他在同學間抬不起頭，或許我真是個很差勁的父母吧！」
貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「出社會那麼多年一人才40？」、「一人80我都不敢生了，還兩人80，小孩超可憐」、「表面上會跟您說辛苦了，但老實說這種年薪我連1個都不敢生」、「這個薪水八成也沒時間陪小孩教小孩，惡性循環小孩就跟你們不親又沒錢，有時候真不是錢的問題，但沒錢煩惱是真的多」、「小孩一定餓過肚子，只是他／她沒有講，或你沒在聽」、「只能接受小孩的批評了，畢竟是事實」、「到大學才抱怨算不錯了，現在都嘛國小就在比了」。
也有人認為，「想要什麼生活自己賺」、「你就直接告訴他們家裡比較窮吧，所以才努力讓他們唸書不缺教育資源，希望他們未來可以改善自己的生活……每個人都要為自己努力與負責」、「那個大二的已經20歲，成年人了，少養一個成年人，應該家人都可以好過一點」、「小孩沒教好，價值觀出問題，也不懂的感恩父母……我出了社會以後才知道，能把自己養大的父母，過程中有照顧、有負責、有吃飽、健康長大，就應該感恩了」、「看來養到大二還無法體會到社會的殘酷，要不要考慮生活費減半，想要什麼就自己賺？父母能提供的就這樣了，現在來糾結這個問題也沒什麼用，一句話『你行你上』，總之不用想著靠爸媽了」。
