夫妻打匹克球吵翻「只差沒打老公」 賈永婕尬笑：婚姻暫時保住

賈永婕分享夫妻逗趣互動。（圖／翻攝臉書／賈永婕）

台北101董事長賈永婕近日在臉書分享與丈夫王兆杰的運動日常，透露兩人為練習匹克球一度在球場上鬧不愉快，讓她忍不住苦笑直言：「只差沒在球場上打老公。」

賈永婕表示，原希望透過共同運動培養默契，卻因為丈夫在場上頻頻搶球，讓她當場火氣爆表。她發文寫道：「到底是誰說夫妻一起運動會增進感情的？煩死了，一直在搶我的球。」詼諧語氣下藏著實際摩擦，令不少網友共鳴。

兩人將於11月22日合組參加「明星盃匹克球賽」，賈永婕打趣表示，其他參賽者多由教練陪同上場，他們夫妻檔恐怕變成「被打好看的那組」，還幽默向粉絲喊話「有人要來看夫妻吵架的嗎？」

廣告 廣告

賈永婕抱怨老公搶她的球。（圖／翻攝臉書／賈永婕）

儘管場上氣氛緊張，夫妻倆最終仍成功贏下兩局比賽，賈永婕笑稱「婚姻暫時保住了」。這段貼文曝光後立刻引發大量討論，不少網友留言：「夫妻打球要遵守鐵律，老婆打得到的都老婆，老婆打不到的一律算老公的」、「一起打球不能同邊，婚姻才會長久」、「不能同邊要敵對，這樣更能發揮實力」、「我確定可以一起運動，但不可以同隊比賽」。

藝人利菁也在貼文下方留言：「哈哈哈。好可愛！有老公cover明明在放閃！期待同組喔！」網友看了也紛紛表示：「越吵感情越好」、「我老公跟我搭配也是一直嘴，直到我臭臉才收斂」、「我們也是一起夫妻打羽球程度差很多，被念到翻」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

中日關係惡化！《蠟筆小新》等日片暫緩在陸上映

黃迪揚拍猥褻戲 邱以太不敢反抗：全身被摸透

黃明志捲命案認「到明年底工作全沒了」 放下身段求職喊：有收入就好