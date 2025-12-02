夫妻拌嘴被老公氣到直接買機票飛回台灣 吳申梅找媽媽訴苦

吳申梅成立自己的公司升級CEO。

吳申梅成立自己的公司升級CEO後，今（2）日宣告將推出新單曲〈外家〉，這首歌唱給每位新嫁娘的娘家、也泛指每位遊子心心念念的故鄉和老家，此舉被視為是吳申梅遠嫁香港三年的揪心之作，也是她入行十年的代表作。

說到〈外家〉的意義時，吳申梅分享了自己婚姻生活中最真實的一段感受，當年她剛嫁到香港時，夫妻倆收到網購平台寄來的貨物，內容物卻完全不對，疑似拿到別人的訂單。梅子直覺就說：「都拆開看、清點一下才知道有沒有錯啊！」任職香港科技旅遊業高層的夫婿Eric則認為既然不是自己的東西，就不應該拆，兩人意見相左，當場卡住、爭執升溫。

吳申梅宣告將推出新單曲〈外家〉，

爭到最後，Eric氣說：「你這麼想拆，那你帶回台北拆好了！」讓吳申梅越想越氣，直接衝飛回台灣找媽媽，雖然Eric立刻到機場攔阻，但慢了一步，吳申梅說：「第一時間的氣其實消了一半，但也意識到之所以那麼衝動，是因為心裡真的太想念台灣的媽媽。」得知女兒奔回娘家的原因，媽媽安撫她沒什麼好氣的，要她氣消了就回香港，媽媽一句話就讓吳申梅的委屈消失無影。

而老公Eric追妻追到台灣，把她帶回香港，經過這次事件，兩人反而更懂得磨合，感情升溫得如膠似漆，也因為這段深刻經驗，更讓〈外家〉這首歌於吳申梅心中，有了格外沈甸甸的重量。

